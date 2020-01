Tidligere træner har trukket Hobro IK i retten

FODBOLD:Thomas Thomasberg nåede at være cheftræner i Hobro IK i halvandet år, inden han i sommeren 2018 blev kapret af Randers FC.

Men alle ansættelsesforhold mellem Thomasberg og den nordjyske superligaklub er endnu ikke afklaret, så tirsdag sad de to parter over for hinanden i Retten i Aalborg i en civil retssag.

Thomas Thomasberg har trukket Hobro i retten, fordi de to parter har et økonomisk mellemværende.

- Det er en sag om feriepenge. Man er jo altid berettiget til sine feriepenge, men vi er uenige om, hvordan aftalen er skruet sammen, og om det er Hobro eller Randers, der skal betale mig.

- Jeg er sindssygt glad for min tid i Hobro, men nogle gange ser man forskelligt på tingene, og det er jo også fair nok, selv om det selvfølgelig er ærgerligt, at det skal ende i retten, siger Thomas Thomasberg.

Han vil ikke fortælle, hvor mange penge han mener at have til gode i Hobro. Sagen ventes afgjort om tre uger.

- Jeg vil bare sige, at det her ikke ændrer på, hvordan jeg ser tilbage på tiden i Hobro og på de mennesker, der er i klubben. Vi er ikke enige om det her, men jeg kan sagtens skille tingene ad. Det er jo også en sag, der ligger et godt stykke tilbage, men som så først er kommet i retten nu, siger Thomas Thomasberg.

Hobro IK er i sagen repræsenteret af Lars Kühnel, der udover at være bestyrelsesformand i klubben også er advokat.

Hobro-formand Lars Kühnel slår fast, at forholdet til Thomas Thomasberg stadig er godt. Arkivfoto: Lars Pauli

- Vi har et rigtig fint forhold til Thomas, og den her sag handler nok mere om noget mellem os og Randers. Thomas skal have sine feriepenge, så det her udspringer nok af, at der har været en del sager frem og tilbage mellem os og Randers i tidens løb, siger Lars Kühnel.

Han henviser blandt andet til, at Hobro var utilfredse med Randers FC’s fremgangsmåde, da klubben hentede Thomas Thomasberg.

- Men der var en ganske fin og afslappet stemning i retten. Det er en lille tvist om feriepenge, som vi må få afgjort, siger Lars Kühnel.