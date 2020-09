Tidligere træner tror på Mors-Thy: - Jeg har væddet flere øl om, at de kommer i slutspillet

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold kommer til at spille med om de sjove placeringer i denne sæsons Primo Tours Liga.

Sådan lyder vurderingen i hvert fald fra Søren Hansen, der op til denne sæson forlod Mors-Thy efter tre sæsoner som cheftræner i klubben.

- Jeg har faktisk væddet flere øl om, at de kommer i slutspillet i denne sæson. Fundamentet i klubben er klar til det, truppen er klar til det, og de har fået en dygtig træner. Ikke at jeg ikke synes, at de havde det sidste år, men jeg er meget uenig med Bent Nyegaard (TV 2's håndboldekspert, red.), der har dem nede på en tiendeplads, siger Søren Hansen.

Søren Hansen er nu cheftræner i TTH Holstebro, og onsdag aften kan han få første fornemmelse af, om hans spådom holder vand, når de to hold tørner sammen i Holstebro.

- De har lavet lidt om på spillet i forhold til sidste sæson, men jeg har været heldig at se en del af deres træningskampe og i forhold til det, jeg har set der, tror jeg ikke, de kan komme med noget, der overrasker mig, siger Søren Hansen, der har bidt mærke i nogle forandringer i forhold til det Mors-Thy-hold, han selv stod i spidsen for.

- De har fået Sander (Sander Øverjordet, red.) ind, og han er en utroligt spændende spiller, og Mads Hoxer har også fået et større ansvar på højrebacken. Samtidig er der nogle ændringer på positionerne i forsvaret, men det ville også være mærkeligt, hvis der ikke skete noget, når der kom en ny træner, siger Søren Hansen, der selv fik en noget abrupt afsked med Mors-Thy Håndbold, da sidste sæson blev lukket ned på grund af coronavirus.

- Det var virkelig trist ikke at kunne sige farvel med en hjemmekamp, for opbakningen på de to hjemmebaner på Mors og i Thisted har været virkelig god, men jeg tænker tilbage på min tid i Mors-Thy som en god tid. Det er en dejlig klub med et stort hjerte, og hvor der bliver lavet et godt håndværk. Prikken over i'et ville have været at slutte af med et slutspil, men det blev forhindret af noget udefrakommende, siger Søren Hansen.

Onsdagens kamp fløjtes i gang klokken 19 i Holstebro, men selv om det er på dagen, hvor det igen bliver muligt at lukke flere tilskuere ind, får ikke mere end 500 personer adgang til Gråkjær Arena.

- Der er så meget sikkerhed, der skal overholdes i forhold til at lukke flere tilskuere ind, så det bliver vist først fra næste hjemmekamp, lyder meldingen fra Søren Hansen.