Tidligere tysk landsholdsspiller indtræder i AaB-bestyrelse

AALBORG:- Vi har selv forsyninger med. Det går jo ikke så godt med økonomien.

Sådan lød det fra en af AaB-aktionærerne, der var mødt op til fodboldselskabets årlige generalforsamling.

Fodboldforretningen har fra 2018 til 2021 tabt sammenlagt knap 60 millioner kroner.

Sidste år var ingen undtagelse, hvor virksomhedens underskud endte på 15,8 millioner kroner efter skat.

På samme tid befinder Superligaklubben sig på en foreløbig 12. plads i landet bedste række med kurs mod en økonomisk og sportslig dyr nedrykning.

I år forventer fodboldklubben at præsentere et underskud på et niveau mellem 10 og 20 millioner kroner. Det sker ud fra en forudsætning om, at man fortsat spiller i Superligaen til næste sæson.

- Vi har vitterligt en stærk tro på, at det vil lykkes med vores nuværende setup, sagde fungerende bestyrelsesformand, Niels David Nielsen, med henvisning til truppen og trænerteamet.

Helt samme tiltro til projektet havde ikke alle minoritetsaktionærer.

Skarp kritik

Niels David Nielsen udtrykte glæde ved at have fået den tyske investorgruppe Sports Strategy Excellence 22 (SSE22) med i ejerkredsen.

Han forklarede, at de sammen var i gang med at udvikle en ny sportslig strategi og setup, som han forventede at kunne løfte sløret for snart.

Glæden og spændingen blev hurtigt afløst af kritik af bestyrelsen fra nogle af de fremmødte aktionærer.

- Hvad kan I pege på, som I har gjort rigtigt godt de sidste par år? Hvad er det, der har skullet ændres på? Hvilke strukturelle udfordringer har man taget hånd om? Er det sportsdirektøren eller direktøren, der står med hele ansvaret? Hvem beslutter, hvilken sportslig retning man skal i?, spurgte en minoritetsaktionær.

Spørgsmålene fortsatte og blev afsluttet af en konklusion.

- Jeg synes godt nok, det har været ringe.

En anden aktionær fulgte trop med en malerisk fortælling fra sit privatliv og erhverv som læge.

- At følge AaB som fan er som at ledsage en kræftpatient. Man kan ikke stille så meget op, og troen på overlevelse har efterhånden lidt et knæk.

- Ingen er forpligtede over sine evner. Tager man udtrykket på ordet, bør man søge vejledning, hvis man ikke har de fornødne kompetencer. Derfor byder jeg de nye ejere velkommen til klubben.

Den nye tyske investorgruppe SSE22 trak en kanin op af hatten, da bestyrelsen skulle konstitueres.

- Mit håb er, at den norske pest er forbi, og at tyskerne ikke kommer med en syge men en velsignelse, sagde en minoritetsaktionær, der har været medlem siden 1950, på AaB's generalforsamling. Arkivfoto

Ny bestyrelse og formand

På generalforsamlingen skulle der konstitueres ny bestyrelse, der fremover kommer til at bestå af otte personer i stedet for seks.

Den nye bestyrelse i AaB består - som forventet - af erhvervsmændene Niels David Nielsen, Mads Peter Veiby og Jørgen Raguse samt tyskeren Jan Peters.

Derudover blev Claus Fallenborg og Henrik Hagbarth genvalgt på mandat af moderklubben i henhold til vedtægterne.

Lidt overraskende blev også den tidligere tyske fodboldspiller og medinvestor i AaB gennem SSE22, Thomas Hitzlsperger, valgt til AaB's bestyrelse. Hans plads var oprindeligt tiltænkt Ole Kappmeier fra SSE22 ifølge generalforsamlingens dagsorden.

Anders Bjørnstrup Bech udtrådte af bestyrelsen.

I marts trak den tidligere AaB-formand Torben Fristrup sig fra posten og klubbens bestyrelse efter at have haft posten i fem år.

Derfor skulle den nye bestyrelse i AaB efter den ordinære generalforsamling vælge en ny formand.

Valget faldt på Niels David Nielsen, der derfor fortsætter i stillingen efter at have været fungerende bestyrelsesformand siden marts. Næstformand blev Kim Jacobsen.

AaB-truppen og cheftræner Oscar Hiljemark besøger fredag kl. 19 Silkeborg IF i jagten på overlevelse i Superligaen.