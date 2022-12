Tidligere udlandsprof bliver ny cheftræner for AaB-kvinder

AALBORG:Det bliver Claus Bech Jørgensen, der til foråret skal stå i spidsen for AaB's kvindehold, fortæller klubben onsdag i en pressemeddelelse.

Han erstatter Kristoffer Kvistgaard, der rejser til Færøerne.

Claus Bech Jørgensen har en lang aktiv karriere i engelsk fodbold bag sig med klubber som Bournemouth, Bradford, Coventry og Blackpool på cv'et.

Som træner har han tidligere været tilknyttet AaB's akademi på herresiden. Senest har han været head of coaching for kvinderne i Vildbjerg.

-Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes os at ansætte Claus Bech Jørgensen. Vi har prioriteret at finde en træner med erfaring, og vi er sikre på, at Claus er den helt rigtige til at videreudvikle vores unge hold, der har spillet en rigtig flot efterårssæson, hvor de gik ubesejret gennem 1. division, siger Kjeld Simonsen, der er direktør i AaB Kvinde Elitefodbold A/S.

Den glæde deler Claus Bech Jørgensen.

-Jeg er meget stolt over at blive cheftræner for AaBs kvindehold. Jeg har haft mange trænerroller i fodbold, men denne er på mange måder den mest spændende. Ikke mindst på grund af den udvikling, der i øjeblikket sker i kvindefodbolden. Spillerne er ambitiøse og motiverede. De har præsteret enormt flot i efteråret, og dermed har de sat sig nogle høje standarder. Jeg glæder mig meget til at arbejde med dem i det nye år siger Claus Bech Jørgensen.