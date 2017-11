Tidligere Vejgaard-træner bliver assistent i Thisted

FODBOLD: Henrik Larsen forlod efter sidste sæson cheftrænerjobbet i Vejgaard Boldspilklub, men nu har han fået nyt job.

Fra årsskiftet tiltræder Henrik Larsen i Thisted FC, hvor han skal være assistent for cheftræner Joakim Mattsson.

- Når man får en kontakt og mulighed for at komme til en klub som Thisted FC med de sportslige rammer og den opbakning, der er omkring klubben, som jeg fornemmer, der er fra et stort opland, så siger man ikke nej, lyder det fra Henrik Larsen i en pressemeddelelse.

Han ser frem til samarbejdet med Joakim Mattsson.

- Det her er et step op for mig, og jeg befinder mig godt i assistenttrænerrollen, hvor jeg skal løse opgaverne bedst muligt og komme med input til cheftræneren og teamet. Det er en anden verden at komme fra et amatørhold i 2. division og til en meget professionel klub og mandskab i NordicBet Liga, siger Henrik Larsen.