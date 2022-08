Tidligere VFF'er gjorde det onde ved vendelboerne

FODBOLD:Indtil videre i denne sæson har det været alt andet end glædelige gensyn for Vendsyssel FF, når man har mødt tidligere VFF-spillere i deres nye klubber.

Tidligere på sæsonen scorede Christoffer Boateng, og hjalp Fremad Amager til at vinde over Vendsyssel. Det var indtil søndagens udekamp i Fredericia det eneste pointtab, som Vendsyssel har lidt i denne sæson.

Den tidligere Vendsyssel-spiller Mikkel Wohlgemuth spiller nu i FC Fredericia, og han var ikke helt tilfreds med den afsked han fik med vendelboerne. Den skuffelse fik han i den grad kanaliseret ud i en tak for sidst-hilsen, da han bragte ellers sejrsløse FC Fredericia på sejrskurs efter fem minutters spil.

Det blev startskuddet til en skidt første halvleg for Vendsyssel FF, der havde svært ved at få de efterhånden berømte indlæg til at fungere. Faktisk var det FC Fredericia, der var tættest på at score kampens andet mål. Alexander Jensen bragede bolden på overliggeren, og Vendsyssel-keeper Marcus Bundgaard kunne blot se til, mens bolden sprang i spil på den - for Vendsyssel - rigtige side af stregen.

Den sløje indsats i første halvleg skreg på en udskiftning, og forsøget med Lucas Jensen som central midt for at give plads til både Wessam Abou Ali, Lasse Steffensen og Konate i front, blev bragt til en ende. Abou Ali blev skiftet ud med Jelle van der Heyden, som var med til at bringe en bedre balance på den centrale midtbane. Det afspejlede sig også hurtigt i det nordjyske spil.

Vendsyssel, der havde været en sjælden farlig gæst i Fredericia-feltet, satte en skræk i livet på hjemmeholdets tilskuere, da Konate ramte overliggeren kort efter pausen.

Få minutter efter fik Vendsyssel FF en gylden mulighed for at udligne. Hjemmeholdets Oliver Olsen havde godt fat i Lasse Steffensen, da han ville hoppe op til et indlæg, og kampens norske dommer tøvede ikke med at pege på pletten. Lucas Jensen blev sat til at eksekvere straffesparket, men det endte med en redning fra Fredericia-keeper Valdemar Birksø, der dykkede ned og stoppede sparket.

Tiemoko Konate var i pausen blevet rykket over på sin normale venstrekant, og det bekom ham godt. Fra at være tæt på usynlig i første halvleg, så var han nu en håndfuld for FC Fredericia-forsvaret.

I det hele taget var der god underholdning efter pausen. Der var chancer i begge ender, men fra at være en kamp på vippen, lignede det en afgjort kamp, da Nicklas Røjkjær et kvarter før tid formåede at gøre det, som Lucas Jensen tidligere i anden halvleg havde forsømt: At score på et straffe. Den bet kom Vendsyssel sig aldrig over.

Et sidste desperat offensivt sats fra Vendsyssel-bænken var ikke nok til at bringe Vendsyssel tilbage i kampen. Dermed må Henrik Pedersens mandskab notere sit første udebanenederlag og andet nederlag i sæsonen.