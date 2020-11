Tidligt kollaps: Hobro tabte vigtigt skridt mod oprykningsspillet

FODBOLD:1. divisionsklubben Hobro IK føjede søndag til en dårlig periode, da Hvidovre IF vandt 4-3 over favoritterne på DS Arena. Tre hurtige mål blev afgørende i opgøret, hvor nordjyderne ellers kom tilbage til sidst og jagtede udligningen.

Nederlaget betyder, at der er slået et lille hul på tre point op til oprykningsspillet, som er sæsonens erklærede mål for Hobro.

Kampfakta Mål: 0-1 Marcus Lindberg (8. minut), 0-2 Oscar Buch (15. minut), 0-3 Oscar Buch (21. minut), 1-3 Alexander Baun (44. minut), 1-4 Ahmed Iljazovski (72. minut), 2-4 Mads Hvilsom (78. minut), 3-4 Danny Amankwaa (85. minut) Hobro IK (4-5-1): Adrian Kappenberger - Mathias Haarup, Simon Jakobsen (Jesper Bøge, 28. minut), Tobias Salqvist, Jacob Tjørnelund - Alexander Baun (Thomas Enevoldsen, 76. minut), Mikkel M. Pedersen, Christian Cappis (Amel Mujanic, 76. minut), Jonas Brix-Damborg (Danny Amanwaa, 28. minut), Edgar Babayan - Mads Hvilsom VIS MERE

Allerede efter otte minutter kom sjællænderne foran, da Marcus Lindberg efter klumpspil ramte Mathias Haarup, hvorefter bolden hoppede i mål. Der gik heller ikke længe, før gæsterne kom yderligere foran.

Efter et kvarter blev Oscar Buch sendt afsted på en omstilling, hvor han snød en langsom Simon Jakobsen og sendte bolden i mål til 2-0.

Få minutter senere var Buch igen på spil, da Marcus Lindberg sendte en skarp tværaflevering ind i feltet, hvor angriberen tæt op ad Adrian Kappenberger i mål sendte bolden i nettaget til 3-0.

Det lignede altså en lukket kamp kun halvvejs inde i første halvleg.

Det betød en reaktion fra trænerbænken - blandt andet to tidlige udskiftninger. Jonas Brix-Damborg blev skiftet ud til fordel for Danny Amankwaa, mens Jesper Bøge erstattede Simon Jakobsen. Førstnævnte udskiftning så dog ud til at skyldes en skade

Foto: Henrik Bo

Efter cheftræner Peter Sørensens ændringer udviklede kampen sig i nordjydernes favør. Flere gange kom Hobro frem til fornuftige angreb. Men det kastede først mål af sig, da Mathias Haarup kort før pausen fandt Alexander Baun i feltet.

Herfra scorede offensivspilleren sit første mål for Hobro og gjorde det altså til 1-3.

I anden halvleg kom Hobro stærkt ud og lagde et hårdt pres på gæsterne. Men det ebbede hurtigt ud, og Hvidovre begyndte igen at slå farlige omstillinger på hjemmeholdet.

Med 20 minutter tilbage af kampen så det også ud til, at Hvidovre havde lukket kampen. Et hjørnespark endte ved Ahmed Iljazovski, der vendte på stedet og satte den ind til 4-1.

Skulle man have et spinkelt håb om point, var Mads Hvilsom med til at få det til at spire få minutter senere. Den rutinerede angriber fik nemlig hovedet på et glimrende indlæg fra Mathias Haarup og reducerede med knap et kvarter igen.

Det fulgte Danny Amankwaa op på, da uret ramte 85 minutter i Hobro. En lang bold fra indskiftede Amel Mujanic endte ved den nyerhvervede offensivspiller, som driblede forbi Brylov i målet til reducering 3-4.

I de døende minutter kom hjemmeholdet også til masser af store chancer og kunne sagtens have udlignet i 11. time. Men sjællænderne kæmpede sejren hjem i det målrige opgør.

Se billederne fra søndagens kamp i Hobro: