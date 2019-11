Tidligt mål nedlagde AaB i Jacob Friis' comeback

FODBOLD:Lidt mere end en uge efter, at AaB-træner Jacob Friis' treårige datter fik konstateret leukæmi var han søndag tilbage på trænerbænken, da AaB hjemme tog imod FC Midtjylland i 3F Superligaen.

Men AaB's cheftræner kunne nok godt have ønsket sig et mere lykkeligt comeback, for han måtte se sit hold tabe 0-1 til Superligaens tophold, der dermed stoppede AaB's sejrsstime, der nåede op på tre kampe.

AaB fik ellers en god mulighed for at bringe sig foran efter ni minutters spil. Lucas Andersen erobrede bolden højt på FC Midtjyllands banehalvdel, og selv om anførerens flade indlæg kiksede, sørgede en mislykket FC Midtjylland-clearing for, at bolden landede for fødderne af Iver Fossum tæt under mål.

I stedet for at afslutte forsøgte nordmanden dog at lægge bolden videre til Patrick Olsen, der misforstod intentionen, og så løb den chance ud i sandet.

FC Midtjylland var anderledes skarpe to minutter senere, hvor gæsterne tog føringen. Jacob Rinne fik godt nok fingrene på Erik Sviatchenkos hovedstød, men riposten røg lige ud til Frank Onyeka, der nemt kunne prikke bolden i nettet.

AaB's bedste bud på en udligning i første halvleg faldt efter en lille halv times spil. Lucas Andersen blev sendt afsted i dybden, men anførerens førsteberøring var ikke tilstrækkeligt god til, at han kunne fortsætte direkte mod mål. I stedet lagde han bolden tilbage til Iver Fossum, der dog misbrugte den store chance ved at afslutte lige på FC Midtjylland-målmand Jesper Hansen.

Ni minutter inde i anden halvleg kom AaB endnu tættere på udligningen, og igen var bagmanden Lucas Andersen. Anførerens fremragende langskudsforsøg prellede dog til stor frustration for hjemmepublikummet af på stolpen, mens FCM-målmanden bare kunne se til.

Efter en god times spil var FC Midtjylland i stedet tæt på 2-0, da en lang frisparksfremlægning fandt en helt fri Erik Sviatchenko, men AaB slap med skrækken, da FC Midtjylland-anførerens hovedstød sneg sig lige forbi mål.

Ti minutter senere var det endnu mindre marginaler, der holdt FC Midtjylland fra at fordoble føringen, da brasilianske Evander fik en stor dobbeltchance. Første forsøg tog Jacob Rinne sig af, før FC Midtjylland-spilleren i anden omgang bragede bolden på overliggeren.

Et kvarter før tid var AaB i stedet tæt på udligningen. Lucas Andersen slap afsted i højre side og lagde bolden tæt under mål, hvor Frederik Børsting kom farende, men han kunne lige akkurat ikke få hovedet på det ellers fine indlæg.

Tættere på et point kom AaB ikke søndag eftermiddag, og dermed dumper holdet ned på syvendepladsen i 3F Superligaen. Næste opgave er på fredag på udebane mod Randers.