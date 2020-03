Tidligt rødt kort blev dyrt i Vejgaard-nederlag

FODBOLD:Det blev ikke i denne omgang, at Vejgaard Boldspilklub spillede sig væk fra sidstepladsen i 2. division, da de tabte med 3-0 ude til Brabrand.

Nordjyderne gjorde det heller ikke let for sig selv, da de blev reduceret til 10 mand godt et kvarter inde i kampen. Christian Pagh havde hånden på bolden i forbindelse med et straffespark, og det blev takseret til et rødt kort.

- Det er en svær kamp at spille, når vi er så lang tid i undertal, men jeg synes, at holdet viste en rigtig god attitude. Så i forhold til spillernes præstation kan jeg ikke forlange mere, siger Vejgaard-træner Christian Flindt Bjerg og tilføjer.

- Efter det røde kort var kampen sådan set meget jævn, helt frem til at de scorer til 2-0. Jeg synes, at vi har en stor ære af kampen, og selvom Brabrand var mere på bolden, så havde vi to-tre muligheder for at få udlinget, så det er bare utur, at de ikke går vores vej.

Vejgaard er placeret i bunden af 2. division, men har bare et enkelt point op til Ringkøbing på 11. pladsen.

- Målet for de resterende fem grundspilskampe er, at der skal samles så mange point som muligt, så vi står bedre rustet til nedrykningsspillet, lyder det fra Christian Flindt Bjerg.