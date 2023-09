Tidligt topbrag i Aalborg: Kun tåber kigger sådan på det

Aalborg Håndbold har med to sejre fået en perfekt sæsonstart, og lidt overraskende er det kun Ribe-Esbjerg, der kan matche det udbytte i Herreligaen. Derfor er der på papiret tale om et topbrag, når vestjyderne søndag aften gæster Sparekassen Danmark Arena i tredje spillerunde. Realiteterne er dog nogle lidt andre.

- Det er kun tåber, der kigger på tabellen efter to runder. Jeg ser os ikke som et tophold endnu, selvom vores udvikling går den rigtige vej. Det vil jeg fastholde, selv om vi skulle være så heldige og dygtige at tage point fra Aalborg søndag aften, siger Ribe-Esbjergs cheftræner, Anders Thomsen.

Vestjyderne indledte med at slå GOG i Gudme og fulgte forleden op med en hjemmesejr over KIF Kolding.

- Vi har fået en god start, og de point kan folk jo ikke tage fra os. Vi har stadig en målsætning, der hedder at komme med i slutspillet, men det er fedt, at vi indimellem kan udfordre og drille de store hold. Vores styrke er, at vi har ganske mange, der kan byde ind på forskellige områder, så vi er ikke afhængige af én bestemt spiller, forklarer Anders Thomsen.

Skal åbne defensiv

Ribe-Esbjergs bredde blegner dog, når den bliver sat over for Aalborg Håndbolds parade af verdensstjerner.

- Når man kigger på det offensive arsenal, de har at skyde med, så skal vi lave mange mål, hvis vi skal gøre os forhåbninger om point. Vi skal kigge på, hvordan vi får deres defensiv åbnet, og der er måske nogle relationer omkring Simon Hald, forsvaret og deres to nye målmænd, der ikke sidder helt i skabet endnu.

Simon Hald har vist lovende angrebstakter i sæsonstarten, men defensivt mangler hans samspil med René Antonsen og Henrik Møllgaard fortsat nogle procenter. Foto: Henrik Bo

- Succeskriteriet for os er dog ikke, om vi får point mod Aalborg. Vi kan sagtens gøre alt rigtigt og stadig tabe, påpeger Anders Thomsen, der har været imponeret af Mikkel Hansens sæsonstart hos nordjyderne.

- Man skal ikke underkende, at han denne gang har været med i hele opstarten og virker helt skadesfri. Han laver mange mål og ligger samtidig og snitter seks-syv assists per kamp, så han er virkelig en håndfuld.

De to hold spillede i foråret uafgjort i begge indbyrdes slutspilskampe, men oddsene for en ny vestjysk overraskelse er steget siden.

- De vi mødte dem i maj, havde de mange skader, og hvis vi kigger på det holdkort, Aalborg har fået sat sammen til denne sæson, så er vores forudsætninger for at overraske blevet dårligere. Vi vil selvfølgelig spille vores chance, men der kan ikke herske nogen tvivl om, at de er kæmpefavoritter, fastslår Ribe-Esbjerg-træneren.

Det er søndag klokken 20, at de to hold møder hinanden i Sparekassen Danmark Arena. Den bliver kun vist på TV2 Play, men vi liveblogger fra opgøret på nordjyske.dk.