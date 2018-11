Til lyden af Tørfisk uddelte Aalborg tørre tæsk i Lemvig

HÅNDBOLD: Hvordan får man 1077 mennesker i Lemvig Idræts- og Kulturcenter til at få hænderne op af lommerne? Man sætter VLTJ med Tørfisk på højtaleranlægget. Så bliver der klappet med. Det tør siges. Og de lokale helte på egnen nyder godt af opbakningen på den hjemmebane, der langt fra topper listerne i de andre ligaklubber over ønskedestinationer.

Det er et svært sted at spille, også selvom man hedder Aalborg Håndbold og på forhånd indtog andenpladsen i tabellen med et halvstort pointmæssigt gab ned til oprykkerne. Det kræver disciplin at vinde, når favoritværdigheden er så udtalt, og det formåede nordjyderne.

For de klappede ikke med på, hvad der vel regnes som nationalmelodien i Lemvig, men klappede i stedet tilbage, i håndboldmæssig forstand, med en syngende lussing, der nok stadigvæk efterlader sig røde kinder hos Lemvig-spillerne dagen derpå. Nordjysk 33-23 sejr over ligaoprykkerne.

Islandske Omar Ingi Magnusson gjorde ondt på Lemvig-forsvaret med sine hurtige fodfinter. Foto: Henrik Bo

Uden en ankelskadet Tobias Ellebæk, knæoperede Buster Juul og stregspiller Knud Ronau fik Aalborg en noget nær perfekt start, hvor man bragte sig foran 5-1 efter fem minutter, hvilket tvang Lemvig-træner Claus Uhrenholt til at finde det grønne timeout frem fra baglommen.

Nordjyderne havde stort held med at presse tempoet op i spillet mellem buerne, ligesom Aalborg, når de fik vundet en duel omkring hjemmeholdets forsvarsbacks, kunne skille Lemvig-defensiven, som Moses skilte vandene.

Men når Aalborg Håndbold ikke gjorde sig tilpas umage, viste Lemvig-Thyborøn også, at der er substans i oprykkerne. De fik i hvert fald spist en god luns af gæsternes føring med en 9-12 reducering efter 25 minutter, før Aalborg igen trådte på gaspedalen og gik til pause foran 17-11.

Venstrefløj Sebastian Barthold scorede seks gange og så ud til at være kommet sig hurtigt efter den skade, der for nylig holdte ham ude. Foto: Henrik Bo

Hos Lemvig-Thyborøn blev der trukket store veksler på specielt Jonas Gade og Mads Thymann i bagkæden, mens Aalborg-træner, Stefan Madsen, kunne flekse mellem mange forskellige konstellationer og give sine nøglespillere luft, når det var nødvendigt. Bredden var altså markant mere udtalt hos aalborgenserne, og det kom også tydeligt til udtryk i, hvor stort et overskud der var i vejrtrækningen hos de to holds spillere, når man kiggede rundt på banen.

Aalborg Håndbold buldrede derudaf med Lemvig halsende efter sig og fik ret kort inde i anden halvleg slukket det sidste vestjyske håb, da en velspillende Omar Ingi Magnusson sendte nordjyderne i front 22-14 efter 40 minutter. Samtidig fik René Antonsen og Henrik Møllgaard kittet defensiven godt sammen, ligesom Mikael Aggefors i målet spillede sig op.

Cheftræner Stefan Madsen havde på forhånd påtalt, at nordjyderne skulle tage en god portion ydmyghed med sig til Lemvig, og det budskab så ud til at være sivet ned i spillertruppen, som ikke rystede det miste på hånden og sikkert fik kontrolleret kampen og de to point i hus med en overbevisende 33-23 sejr.

Samtidig med Aalborg-sejren spillede Bjerringbro-Silkeborg uafgjort mod KIF Kolding. Derfor ligger nordjyderne nu på en delt førsteplads i håndboldligaen.