Til sommer sigter Aalborg endnu højere mod stjernerne

AALBORG:I sommeren 2022 var der premiere på en ny stor dansk sportsbegivenhed i Aalborg, da den såkaldte DM-uge blev introduceret. Her blev der i løbet af en uges tid kåret over 100 danmarksmestre i mere end 25 forskellige sportsgrene, og til sommer vender begivenheden tilbage med endnu større armbevægelser.

Ni nye sportsgrene bliver lukket ind i DM-ugens fold, når det går løs fra 22. til 25. juni. Det drejer sig om golf, beachvolley, bueskydning, kickboxing, faldskærmsudspring, kørestolsfodbold, petanque, skydning og triatlon.

- Den første DM-uge i Danmark var en stor succes i Aalborg med oplevelser og inspiration for et bredt publikum. Sportsgrenene rykkede blandt andet ud på havnefronten, ud på Limfjorden og ind i Nordkraft, og jeg er virkelig stolt over, at sportsfesten i år bliver endnu større, udtaler Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S).

High-diving konkurrencen med udspring på 20 meter fra Limfjordsbroen i Aalborg var et tilløbsstykke ved DM-ugen 2022. Arkivfoto: Martél Andersen

En af de nye sportsgrene i 2023, beachvolley, rykker til sommer ind på Aalborgs havnefront.

- Det er stort for os som klub at være med til og godt for sporten at brede det mere ud. Jeg tror og håber på, at det kan skabe positiv opmærksomhed at være med til eventet. Vi ved, at mange spiller beachvolley for sjov i løbet af sommeren, og vi håber dette event kan øge medlemstallet, siger Mads Peter Hilligsøe, formand hos Aalborg Beachvolley Klub, i en pressemeddelelse.

Sportsgrene ved DM-ugen 2023 Atletik (inklusiv para)

Svømning (inklusiv para)

Kørestolsfodbold (para)

Beachvolleyball

Mini-golf

Biathlon-orientering

Padel

Billard

Bowling

Paradart

Bueskydning

Cykling

Petanque

Dans

Rally

Dart

Roning

El-hockey (para)

Rugby

Faldskærmsudspring

Skydning

Funktionel Fitness

Styrkeløft

Golf

SUP (Stand up paddle)

High Diving

Hockey

Triatlon

Judo

Tennis

Ju-Jitsu

Vægtløftning

Kickboxing

Wakeboard

Klatring

Åbent vand (svømning)

Krolf VIS MERE

Danmarks Idrætsforbund er overordnet arrangør af DM-ugen - i samarbejde med Aalborg Kommune. De enkelte events bliver dog arrangeret af de respektive forbund sammen med blandt andet de lokale klubber.