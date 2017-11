Tilbage i Thisted: Bliver sindssygt fedt

FODBOLD: 3,5 år. Så længe er det snart, siden det tidligere Thisted FC-talent Mathias Pedersen spillede på thyboernes hjemmebane.

For i sommeren 2014 skiftede midtbanekreatøren til Skive IK, og søndag vender han så for første gang tilbage til Sparekassen Thy Arena.

- Det bliver da sindssygt fedt. Det er en kamp, jeg glæder mig lidt ekstra til. Specielt også i de her tider, hvor TFC har haft et rigtig godt tilskuersnit. Forhåbentlig kommer der også nogle med fra Skive, så det bliver et intenst lokalopgør, siger Mathias Pedersen.

Thyboen spillede i TFC i de sene ungdomsår og i de første seniorår, indtil han skiftede til skibonitterne og 1. division, kort efter han rundede 22 år.

Båndet med TFC holder han dog ved lige, for i vinterpausen spiller han på indendørshold med thyboernes Mikkel Agger, Sead Gavranovic og Martin Søndergaard.

Når kampene mellem Skive og Thisted samtidig er det tætteste, thyboerne kommer et lokalopgør i 1. division, og flere af spillerne kender hinanden internt, gør det kampen lidt mere spændende, mener midtbanespilleren.

- Kampen her er selvfølgelig ekstraspeciel, og jeg synes helt klart, at det betyder noget motivationsmæssigt. Jeg er lige den der tand mere klar. Lysten til at vinde og håneretten spiller ind, siger Mathias Pedersen.

Thyboerne på andenpladsen i NordicBet Ligaen må regnes for favoritter mod bundproppen fra Skive, mener han, men Mathias Pedersen tror på, Skive kan drille thyboerne.

Sidst de to hold mødtes, vandt TFC med 2-1 i Skive. I kampen modtog Mathias Pedersen rødt kort.