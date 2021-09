Tilbage i Vendsyssel: Wessam overrasket over perfekt transferløsning

FODBOLD:Først en halv time før transfervinduet forleden lukkede, blev Wessam Abou Ali præsenteret som ny spiller hos Vendsyssel FF, men den tidligere AaB-angriber havde ro i maven i timerne from mod deadline. Der var styr på handlen allerede sidst på eftermiddagen, fastslår han.

Vendelboerne endte med at købe ham fri af superligaklubben Silkeborg for én million kroner. Længe troede han dog ikke, at det skulle blive muligt at komme tilbage til Vendsyssel i dette vindue.

- Jeg havde selvfølgelig haft lidt dialog og sagt, at jeg gerne ville til Vendsyssel, hvis det var muligt. Jeg troede dog ikke, at hele det økonomiske regnskab kunne gå op. På vinduets sidste dag begyndte der dog en god dialog, og ret hurtigt blev klubberne enige. Det er jeg utrolig glad for, siger Wessam Abou Ali.

Han spillede i sæsonen 2019/2020 for Vendsyssel FF og scorede 11 mål i 22 kampe - uden tvivl hans bedste tid i karrieren hidtil. Derfor har angriberen også store forventninger til comebacket i Vendsyssel.

- Jeg havde en fantastisk tid heroppe sidst og har et godt forhold til mange af personerne i klubben. Fodboldmæssigt føler jeg også, at jeg passer godt ind til den tju-bang-fodbold, som holdet spiller. Samtidig har jeg fået mange tilkendegivelser fra fans, der rigtig gerne så mig tilbage i klubben. Det hele føles bare rigtigt, fastslår han.

Wessam Abou Ali var dog ikke med i onsdagens pokalskuffelse i Brabrand, hvor nordjyderne tabte 3-4 til 2. divisionsholdet.

- Jeg har døjet med nogle småting i løbet af opstarten i Silkeborg og får noget medicin, som gør, at jeg skal holde en lille pause indtil på mandag, hvor jeg er 100 procent klar til at starte træningen i Vendsyssel FF.