Tilbage på sporet: Piraterne sænkede Rødovre

ISHOCKEY: De regerende mestre fra Aalborg Pirates har haft en skidt start på december med blot et enkelt point i de seneste fire kampe. Onsdagens hjemmekamp mod formstærke Rødovre handlede derfor om at få stoppet blødningen. Det lykkedes fuldtud med en sejr på 5-1.

Hjemmeholdet lagde flyvende fra land. Rødovre løb ind i en tidlig udvisning, og i det efterfølgende powerplay fik kaptajn Julian Jakobsen indledt scoringen - og det efter blot to minutter. En god start blev endnu bedre efter et kvarter, da Thomas Spelling fandt vej til gæsternes net assisteret af Julian Jakobsen.

Rødovre bed godt fra sig i anden periode, og sjællænderne fik også en gylden mulighed for at reducere, da de med knap to minutter tilbage af perioden fik tilkendt et straffeslag. Men Rasmus Astrup brændte på Ronan Quemener i piraternes mål, og stillingen forblev derfor 2-0 før de sidste 20 minutter.

Det var en koncentreret hjemmehold, der gik på isen til tredje periode, og enhver tvivl om resultatet blev ryddet af vejen efter godt seks minutter, da Sebastian Brinkman udbyggede til 3-0. Selvsamme Brinkman gjorde det kort efter også til 4-0, inden Rødovre fik et trøstmål ved André Pison.

Opgørets sidste scoring til 5-1 blev sat ind kort før tid ved Mike McNamee.

Med sejren tog Aalborg Pirates Metalligaens tredjeplads tilbage fra lokalrivalerne fra Frederikshavn White Hawks.