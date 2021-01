Tilbageblik: Her er de 10 største nordjyske sportspræstationer i 2020

Lidt kontroversielt vælger jeg at slå Nordjyllands to bedste professionelle cykelryttere sammen til én placering. Hver for sig har de ikke haft nogen stor sæson, men de to thyboer har alligevel i glimt fået den internationale cykelverden til at spærre øjnene op.

Michael Valgren skuffede i Tour de France, men kørte sig siden ud af anonymiteten, da han i linjeløbet ved VM i Italien var med i frontgruppen helt til den sidste stigning og blev noteret for en 11. plads. Efterfølgende tog han også en flot femteplads på en bjergetape i Vuelta a España.

Jonas Vingegaard fortjener at blive hædret for sit arbejde som stærk hjælperytter for Primoz Roglic i den sidste uge af det selvsamme store spanske etapeløb.