Tilbageblik: Husker du den dramatiske DM-semifinale mellem Aalborg og Mors-Thy i 2013?

HÅNDBOLD:De to nordjyske klubber Aalborg og Mors-Thy har gennem tiden spillet mange lokalopgør mod hinanden. Senest duellerede de i en dramatisk pokalfinale i juni 2021, hvor nordvestjyderne overraskende vandt titlen.

Derudover huskes især DM-semifinalen tilbage i 2013, som blev en dramatisk affære mellem nordvestjyderne og aalborgenserne.

Som opvarmning til lørdagens håndboldligamøde i Nykøbing mellem Mors-Thy og Aalborg tager vi her tidsmaskinen tilbage til semifinalemødet for knap otte år siden.

Vejen til semifinalen Mors-Thy Håndbolds vej til semifinalerne: Mors-Thy - Skjern Håndbold 28-26 Bjerringbro-Silkeborg Håndbold - Mors-Thy 24-25 Mors-Thy - Århus Håndbold 22-20 Mors-Thy - Bjerringbro-Silkeborg 26-27 Skjern Håndbold - Mors-Thy 31-29 Århus Håndbold - Mors-Thy 26-30 Aalborg Håndbolds vej til semifinalerne: Team Tvis Holstebro - Aalborg 22-33 Aalborg - SønderjyskE 33-22 Aalborg - KIF Kolding 23-23 SønderjyskE - Aalborg 32-37 Aalborg - Team Tvis Holstebro 27-20 KIF Kolding - Aalborg 22-29

Overraskende sejr

Tilbage i 2013 formåede Mors-Thy Håndbold historisk at spille sig i sin første DM-semifinale, som endte med at blive et nordjysk opgør, da nordvestjyderne stødte sammen med Aalborg Håndbold.

Den første semifinale blev afholdt i den daværende Jyske Bank Mors Arena, hvor hjemmeholdet lidt overraskende formåede at slå det aalborgensiske hold med 25-23 foran 2400 tilskuere.

Se billederne fra den første semifinale-kamp nedenunder

Arkivfoto: Bo Lehm

Dramatisk afslutning

Den anden semifinale blev spillede i Gigantium i Aalborg, hvor håndboldbanen til en forandring var blevet flyttet ind i isarenaen.

Nordvestjyderne gav endnu en gang aalborgenserne kamp til stregen, selvom det dog blev Aalborg Håndbold der løb med sejren og finale-pladsen.

Mors-Thy havde ellers bolden i de døende sekunder af kampen, hvor holdet var en mand i overtal og blot manglede ét mål for at gå i DM-finalen. Men Marcus Mørk, der ellers havde storspillet i de to semifinaleopgør, brændte sit skud på Ole Erevik i Aalborg-målet, og så blev det i stedet Aalborg Håndbold, der kunne indkassere sig en plads i finalen med en sejr på 29-26.

Se billederne fra den anden semifinale-kamp nedenunder:

Arkivfoto: Hans Ravn

Aalborg Håndbold endte med at vinde begge finale-kampe mod KIF Kolding København, og dermed fik aalborgenserne sin anden DM-titel, men den første under navnet Aalborg Håndbold.

Mors-Thy endte på en fjerde plads, da klubben tabte sine to bronzekampe mod Skjern.

Marcus Mørk skiftede i øvrigt til Aalborg Håndbold fra Mors-Thy efter sæsonen i en af de dyreste handler i dansk håndbolds historie.

Her kan du se indslaget med Jan K, der havde taget turen til Aalborg for at se semifinalekampen: