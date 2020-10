Tilbagefald for Vendsyssel-keeper: Peter Friis må besøge en specialist

FODBOLD:Vendsyssel FF spiller lørdag hjemme mod HB Køge, men endnu engang bliver det uden den normale førstemålmand Peter Friis Jensen, der igen døjer med skadesproblemer.

I sidste uge var meldingen ellers, at han var tilbage på træningsbanen.

- Jeg har været igennem en rigtig træls forløb for at sige det på godt jysk. Først havde jeg problemer med min hofte, og nu er det det ene knæ, der driller, fortæller han.

- I sidste uge var jeg virkelig positiv og troede på et snarligt comeback, men nu har jeg fået et tilbagefald, og jeg har en aftale med en specialist i næste uge, hvor vi skal forsøge at klarlægge, hvad der er galt. Jeg er ikke der, hvor jeg tror, der er revet noget over, men det kan være menisken eller noget brusk, der driller. Og det giver så mange smerter, at jeg ikke kan bevæge mig ordentligt, siger han.

- Og nu er jeg nået til et punkt, hvor jeg er nødt til at få gjort noget ordentligt ved det her, for ellers kan jeg ikke drømme om et comeback, siger han.

Vendsyssel var tæt på en sejr i midtugen, men måtte se Skive udligne i det tredje overtidsminut. Og det har ikke gjort lørdagens kamp mindre vigtig. Tre point vil i den grad lune.

- Det lyder mærkeligt, når man siger det, men det, jeg har set, på træningsbanen har været virkelig godt. Der bliver arbejdet stenhårdt, og der er mange ting, der hænger rigtig godt sammen. Desværre så kniber det bare virkelig med at få det forløst til kampene, og det arbejder vi nu endnu hårdere på, så alle igen kan være stolte af at følge det her hold, siger målmanden.

Kampstart på Nord Energi Arena er 15.00.