Tilbagevendt anfører imponerede AaB-træner, da Kusk måtte trække sig

FODBOLD:Kasper Kusk havde en rigtig dårlig 2. påskedag i Herning.

Ikke nok med, at han og resten af AaB-holdet måtte rejse hjem fra udekampen mod FC Midtjylland uden point og med et 0-2-nederlag i bagagen, måtte offensivspilleren lade sig udskifte allerede efter et kvarters spil.

- Jeg fik lidt med maven inden kampen. Det kom meget pludseligt, og jeg prøvede at få det bedste ud af det, men jeg kunne hurtigt mærke, at det ikke lige var til at spille fodbold med i dag, konstaterer Kasper Kusk, der til gengæld kan trøste sig med, at han formentlig er spilleklar igen søndag mod Silkeborg.

- Helt sikkert. Jeg regner med, at der går en dag eller to, og så er alt fint igen, siger han.

Kasper Kusks maveonde betød til gengæld, at Lucas Andersen fik 75 minutter på banen i sin tredje optræden efter at være vendt tilbage fra en langvarig knæskade, og anføreren imponerede AaB-træner Lars Friis.

- Det var dejligt at se Lucas spille sådan. Han fik vist, hvad fodbolddanmark kan forvente af ham. I første halvleg kom han ind og satte godt fart i det sammen med Louka og Iver (Louka Prip og Iver Fossum, red.), og i anden halvleg viste han, at han er fra Aalborg. Han arbejdede virkelig for logoet, siger Lars Friis med henvisning til, at AaB i store dele af anden halvleg spillede i undertal oven på Mathias Ross' udvisning.

I forhold til torsdagens kamp mod Brøndby havde AaB-træneren lavet to ændringer i sin startopstilling. Anders Hagelskjær erstattede Jakob Ahlmann, hvilket skubbede Daniel Granli frem på en uvant position som venstre wingback, mens Kasper Høgh var foretrukket i front fremfor Milan Makaric. Høgh gjorde sig dog mest bemærket ved at brænde en gigantisk chance ved stillingen 0-0 og blive udskiftet til fordel for Makaric allerede fra anden halvlegs start.

- Det var ikke på grund af den afbrænder, at Høgh blev skiftet ud. Vi havde brug for noget andet i anden halvleg, men det blev en svær kamp i undertal. Jeg jagtede jo Milan hele tiden for lige at få ham til at presse lidt mere, men jeg må bare sige, at de her drenge arbejder stenhårdt.

- Ahli (Jakob Ahlmann, red.) sled lidt med det og ville allerede gerne have været skiftet ud i Brøndby, og derfor måtte vi vurdere, hvem der bedst kunne løse den venstre wingback. Der pegede pilen på den gamle kantspiller Daniel Granli, og jeg synes, at det gik okay, men vi manglede det afgørende, siger Lars Friis.