Tilbagevendt Aron Pálmarsson lægger frustrationerne bag sig

HÅNDBOLD:Forventningerne til Aron Pálmarsson var af gode grunde skruet godt i vejret, da han i sommer skiftede til Aalborg Håndbold fra Barcelona. Den 31-årige islandske verdensklasse-spiller har imidlertid ikke fået sat det aftryk, som hverken han selv eller klubben drømte om.

Skader har betydet, at Pálmarsson har misset halvdelen af aalborgensernes hidtidige kampe i sæsonen.

- Det har ikke været den bedste start for mig på et nyt hold. Det har været virkelig frustrerende med de to skader, jeg har haft, men jeg har arbejdet så hårdt, jeg kunne for at komme hurtigt tilbage og bidrage igen, fortæller han.

I starten af september blev han ramt af en lyskenskade, der kostede lidt over en måned på sidelinjen, og 20. november blev islændingen så ramt af en mindre hjernerystelse, som endte med at sætte ham ud af spillet i knap tre uger.

- De første 10 dage var svære, men så fulgte en uge, hvor jeg ikke mærkede noget, og derfor genoptog jeg træningen med holdet.

Perfekt comeback i Norge

Med kun et par træninger i benene gjorde Aron Pálmarsson comeback i Champions League-sejren over Elverum i midtugen, og her satte han et markant aftryk med to scoringer og et hav af assists.

- Jeg var virkelig glad for at kunne spille næsten 30 minutter i min comeback-kamp uden at mærke noget som helst til hovedskaden. Heldigvis glemmer man jo ikke at spille håndbold på tre uger, og jeg var også ekstremt fokuseret på at levere varen og hjælpe holdet, siger islændingen.

Se en genial assist fra Aron Pálmarsson i onsdagens kamp herunder:

🤔 Do assists get much better than this one by @aronpalm for #AalborgHåndbold? And Rene Antonsen's spin finish is pretty good too! #ehfcl #showtimeforchampions pic.twitter.com/SGVP633ePg — EHF Champions League (@ehfcl) December 8, 2021

Selvom han altså har misset 14 vigtige kampe i sæsonen, så vælger Pálmarsson at se positivt på tingene.

- Der er heldigvis rigtig mange kampe tilbage i sæsonen, og hvis man absolut skal være skadet, så er det trods alt bedre at være det i starten af sæsonen. Forhåbentlig har jeg nu taget min del af kvoten, så jeg skal bare sørge for at holde mig fit og spille så mange kampe som muligt herfra.

Selv uden det forventede bidrag fra Aron Pálmarsson har Aalborg Håndbold imponeret i Champions League, hvor holdet indtager andenpladsen i sin pulje. Der har være lidt flere klumper i benzinen i HTH Herreligaen, hvor aalborgenserne uventet har tabt til SønderjyskE og Ribe-Esbjerg. Derfor halter de inden lørdagens hjemmekamp mod Fredericia fire point efter førerhundene fra GOG.

Aron Palmarsson har kontrakt med Aalborg Håndbold til sommeren 2024. Arkivfoto: René Schütze/Ritzau Scanpix

- Vi har spillet et par sløje ligakampe, hvor vi ikke fik det resultat, vi havde ønsket os. Der er ikke plads til flere fejl, for vi vil vinde grundspillet og i øvrigt også alt andet, vi stiller op i, påpeger islændingen.

Mod Fredericia kan cheftræner Stefan Madsen glæde sig over, at den svenske stregspiller Jesper Nielsen atter er meldt klar, så det nu kun er Sebastian Henneberg, der sidder udenfor.

Fredericia har været en af sæsonens store overraskelser, og de ligger blot fire point bag Aalborg Håndbold i tabellen.

- Jeg har stor respekt for dem, og de stiller med et ekstremt offensivt forsvar, som godt kan blive en udfordring. Jeg har dog en tro på, at vi ved at holde et højt tempo og en lav fejlkvote over 60 minutter kan trække fra dem, siger cheftræner Stefan Madsen.