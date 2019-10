Tilbagevendt Dahlin skyder hul ned til bunden

HELSINGE:Lørdag vandt Mors-Thy Håndbold med 30-24 over Nordsjælland Håndbold efter en overlegen indsats i Helsinge Hallerne.

Efter KIF Kolding slog Mors-Thy i sidste uge, stod cheftræner Søren Hansen og spillerne over for endnu et bundhold i Primo Tours Ligaen. Nordsjælland Håndbold stod nemlig med to point inden mødet med Mors-Thy, hvilket ikke blev forbedret.

Svenske Marcus Dahlin har gennem flere kampe manglet på holdet. Mod Nordsjælland Håndbold startede han inde på banen for første gang siden sin skade, og det betød en del i sejren. Det blev således til fem mål fra hans hænd.

Backen var en afgørende del af de fleste aktioner fra kampens start, og han fik stor andel i føringen på 16-10 ved pausen.

Nordsjælland-målmand Marcus Holmén havde store problemer med angrebsaktionerne gennem den første halve time, og hjemmeholdets forsvar formåede ikke at lukke ned for Mors-Thy.

Efter pausen fortsatte dominansen fra gæsternes side. Nordsjælland havde ingen held med at reagere på Søren Hansens tropper.

Det betød, at der med et kvarter igen stod 27-17 til Mors-Thy.

Mod slutningen gik Mors-Thy Håndbold ned i kadence. Flere spillere fra bænken kom i spil, og Nordsjælland kom til flere større chancer.

Med sejren overhaler nordvestjyderne KIF Kolding i tabellen og indtager en 11. plads i Primo Tours Ligaen.