Tilbagevendt fløj er klar til at tage over for skadet profil

HÅNDBOLD:Det har stået stramt til på Mors-Thy Håndbolds venstre fløj i denne sæson. Søren Nørgård forventes ude resten af sæsonen, og hjemvendte Frederik Nørbjerg har kæmpet med en tilbagevendende knæskade.

Fløjen, der har fået sin håndboldopdragelse i HF Mors, er dog med igen, når Mors-Thy torsdag møder SønderjyskE.

- Det bliver dejligt at spille håndbold igen. Det har jeg ikke gjort meget af på det seneste, siger han.

23-årige Frederik Nørbjerg har nemlig kun fået spilletid mod Fredericia HK i den indeværende sæson grundet sin knæskade.

Det er dermed ikke blevet en stor sæson efter skiftet fra Stoholm IF tilbage til Mors-Thy Håndbold.

Holdet har ellers manglet en ekstra venstrefløj gennem de seneste kampe.

- Det er en skam, at Søren er ude. Men så er det altid noget, at jeg er ved at blive klar igen, siger han.

Ligakampen mod SønderjyskE spilles i Skansen i Sønderborg klokken 20.