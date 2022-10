Tilbagevendt kaptajn skaffede White Hawks ny sejr

ISHOCKEY:Jesper Jensen viste søndag, at det er en stor styrkelse af Frederikshavn White Hawks, at han er tilbage på isen.

Kaptajnen gjorde comeback i fredagens sejr over Rødovre efter en lang skadespause, og søndag stod han så for begge mål, da Frederikshavn White Hawks med en 2-1-sejr i Esbjerg vandt for tredje gang i træk.

Søndag måtte White Hawks dog nøjes med to point, da Jesper Jensens sejrsmål først faldt halvandet minut inde i overtiden.

Esbjerg Energy - Frederikshavn White Hawks 1-2 Periodecifre: 1-0, 1-1, 0-0, 0-1

Mål: Philip Schultz (10.58), 1-1 Jesper Jensen (21.48), 1-2 Jesper Jensen (61.27)

Udvisninger: Esbjerg 1x2 minutter, Frederikshavn 2x2 minutter

Tilskuere: 1538 VIS MERE

Frederikshavn White Hawks kom til Esbjerg med sejre over Herlev og Rødovre i bagagen, men det var det vestjyske hjemmehold, der tog føringen midtvejs i første periode takket være Philip Schultz' scoring.

Små to minutter inde i anden periode fik Jesper Jensen dog udlignet, og i overtiden sikrede kaptajnen altså White Hawks sejren.

De to point betyder, at Frederikshavn White Hawks kravler op på sjettepladsen i Metal Ligaen.