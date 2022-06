Tilbagevendt lejesvend lægger billet ind på spilletid

AALBORG:Blandt den lille håndfuld AaB-spillere, der tilbragte foråret eller hele sæsonen på udlån i andre klubber, var det mest af alt Oliver Klitten, der lyste op. Han fik masser af spilletid, og han gennemgik en mærkbar positiv udvikling i løbet af sin sæson i Hobro.

Derfor er det også en stærkere og bedre udgave af Oliver Klitten, der er returneret til AaB. Det fik man første bevis for allerede lørdag eftermiddag, da han leverede et solidt indtryk som højre back i en svær kamp mod Skövde, der ligger nummer fem i den næstbedste svenske række.

Oliver Klitten havde trods svære betingelser og et hårdt pressende modstanderhold overskud i sin boldomgang, og så var han også involveret i AaB enlige mål. Alt i alt en løfterig indsats af Klitten, der er kommet tilbage til AaB med ét klart formål.

- Det var fedt at være tilbage. Det var dejligt lige at komme ud og spille lidt med nogle af drengene. Jeg fik spillet en fin kamp, så det var bare skønt at komme i gang. Det var en skøn oplevelse, siger Oliver Klitten, der var fint tilfreds med den modstand, som AaB blev budt i lørdagens træningskamp.

- Jeg kendte ikke så meget til vores modstander, men det var var jo fin modstand, så det var helt perfekt.

Søndag er der fysisk test, og mandag er man tilbage på træningsbanen. Her skal Oliver Klitten forsøge at erobre nogle minutter på banen.

- Jeg skal ind og gøre det så godt som muligt, og så skal jeg prøve at se, om jeg ikke kan byde mig til i forhold til noget spilletid. Jeg håber på, der kommer en mulighed, siger Oliver Klitten.

- Jeg har ikke snakket med Lars Friis endnu, men jeg tænker, at det kan blive på en højre back, at jeg skal konkurrere.

Under alle omstændigheder er det en topmotiveret og skarp Oliver Klitten, der er kommet tilbage til AaB.

- Jeg føler mig en del bedre. Jeg har lært en masse af at spille mange 1. divisionskampe. Jeg synes, jeg er en del bedre. Altså en bedre udgave af mig selv. Jeg har også fået holdt formen ved lige her i ferien, så jeg føler, at jeg står fint, siger Oliver Klitten.

AaB - Skøvde