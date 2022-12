Tilbagevendt målmand var Mors-Thys lyspunkt i pokalexit

SKJERN:I sommer vendte Svend Rughave tilbage til Mors-Thy Håndbold, men en meniskskade har betydet, at morsingboen først i de seneste uger har kunnet gøre en forskel for sin barndomsklub.

Det gjorde han dog tirsdag aften, hvor han med en stærk anden halvleg og en redningsprocent på 50 var lige ved at hjælpe Mors-Thy tilbage i pokalkvartfinalen mod Skjern Håndbold.

Til sidst stak vestjyderne dog af igen og vandt 28-21, og så var det alligevel svært for Rughave at glæde sig over sin personlige succes.

- Jeg er glad for at få nogle minutter, og at jeg ramte nogle bolde, men det er jo ærgrelsen over resultatet, der fylder mest nu. Udtryksmæssigt døde vi med skoene på, og der blev arbejdet rigtig hårdt defensivt, hvilket også gav mig gode betingelser, men desværre havde vi for svært ved at putte bolden i kassen i den anden ende, konstaterer Svend Rughave.

Den analyse var cheftræner Niels Agesen enig i.

- Som jeg lige har sagt til spillerne, døde vi med støvlerne på. Vi sloges rigtig godt for tingene, men det store problem var jo det hul, Skjern slog i kampens start. De var gode, men vi var måske også for afventende og ikke så aggressive, som vi blev senere i kampen, og så synes jeg, at vi brændte for meget, siger Niels Agesen.

Skjern-målmand Christoffer Bonde havde hele 21 redninger og sluttede som Svend Rughave med en redningsprocent på 50. I første halvleg holdt Skjern-målmanden Mors-Thy-spillerne fra scoringer i 12 minutter, og i den fase blev 3-3 forvandlet til 10-3 i vestjysk favør.

- Det var en kombination af, at han var god, og at vi afsluttede for dårligt. Han stod en rigtig fin kamp og cadeau til ham for det, men vi skal også være skarpere, siger Niels Agesen.

Niels Agesen ærgrede sig over de mange brændte chancer i Skjern, for Mors-Thy-træneren havde kun ros tilovers for sine spilleres indstilling. Foto: Martél Andersen

Selv om det tirsdag aften blev til et pokalexit, og Mors-Thy for første gang i tre sæsoner derfor må se til hjemme fra sofaen, når der til foråret spilles finalfour i Jyske Bank Boxen i Herning, er der også positive ting at hæfte sig ved.

Blandt andet at Svend Rughave viste sig som et godt alternativ til Rasmus Henriksen, der på grund af førstnævntes knæskade nærmest har spillet fuld tid i efteråret.

- Det giver mig selvfølgelig en god tro på tingene, at jeg fik vist mig sådan frem i dag. Rasmus har stået rigtig godt i efteråret, men jeg tror på, at vi kommer til at supplere hinanden rigtig godt efter nytår, siger Svend Rughave.

Facit for Mors-Thy er dog også, at holdet overvintrer på en 11. plads i HTH Herreligaen med seks point op til en slutspilsplads.

- Hvis præstationen i aften er et udtryk for det kollektiv, vi har fået skabt, glæder jeg mig rigtig meget til foråret, men det har jo været for svingende i efteråret. Om det så har været mere svingende, end man kunne forvente af et hold med en helt ny bagkæde, vil jeg lade andre om at vurdere, siger Niels Agesen.

Svend Rughave er dog ikke i tvivl om, at der er potentiale til meget mere.

- Vi er et nyt hold, så der er mange ting, der skal falde i hak. Vi vil også gerne spille bredt, og det gør måske, at processen tager lidt længere tid.

- Det handler om at få nogle point, så vi skal se, om vi ikke kan blive bedre til at udnytte de gode perioder, vi også har haft i efteråret. Desværre har der også været perioder, hvor vi er faldet helt ud, så vi skal forsøge at finde en bedre balance, siger Svend Rughave.

Mors-Thy Håndbold genoptager HTH Herreligaen 4. februar med en udekamp mod SønderjyskE.