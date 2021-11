Tilbagevendt Pirates-back står foran for sin comeback-kamp

ISHOCKEY:Da Aalborg Pirates hjemme besejrede Runsgted Seier Capital med 3-1 torsdag aften, var canadiske Ian Edmonson tilstede i Sparekassen Danmark Isarena. Til topkampen var Pirates-backen dog ikke at finde på isen, da han istedet befandt sig blandt tilskurerne.

Ian Edmondson står dog overfor sin comeback-kamp, når Aalborg Pirates søndag 28. november spiller ude mod Esbjerg Energy, og det er noget, som hockeyspilleren ser frem til.

- Det var rigtig dejligt at være tilbage i Danmark igen, jeg ville rigtig gerne tilbage, så det var bare skønt, at Ronny Larsen og resten af klubben bød mig velkommen tilbage med åbne arme, fortæller Ian Edmondson.

Den canadiske back måtte forlade Aalborg Pirates tilbage i Oktober, da hans far var blevet alvorligt syg. En uges tid efter meldte klubben dog ud, at Ian Edmondson ville vende retur til det nordjyske, da hans far var afgået ved døden.

- Jeg har det selvfølgelig ikke fantastisk med det, der er sket, men det hjælper en del at være tilbage og være omkring alle mine holdkammerater og folkene omkring holdet igen. Alle i organisationen har været søde ved mig, og jeg tror det er vigtigt at holde sig i gang og komme i gang med at spille hockey igen. Det var meget vigtigt for mig at komme tilbage og komme ind i min vante rutiner, fortæller han om sit valg om at vende tilbage efter så kort tid.

I perioden, hvor hockeyspilleren var hjemme, var han ikke involveret i nogen form for hockey, hvilket blandt lå til grund for canadierens plads blandt tilskuerne torsdag.

- Jeg landede dagen inden kampen og var ramt af jetlag. Jeg har samtidig ikke været på is, da jeg var hjemme, så jeg får lige brug for nogle træninger inden til at komme i gang, men jeg regner med at være klar søndag, fortæller han.

Ian Edmondson producerede i sine 12 kampe for Aalborg Pirates hele seks point - to mål og fire assists - inden han drog hjem.

- Det kommer nok til at tage nogle kampe for mig at finde tilbage, men jeg vil egentlig bare blive ved med at spille mit spil, hvilket også er, hvad der er forventet af mig, understreger han.

Selvom Ian Edmondson ikke selv har været på is siden han forlod Aalborg, så har han dog ikke glemt sit danske hold i tiden hjemme i Canada.

- Jeg har fulgt meget med, mens jeg var væk, hvor jeg har set highlights og så videre. Jeg så også nogle Continental Cup-kampene, hvor holdet gjorde det fantastisk, og jeg glæder mig selvfølgelig også til at spille Super final, da det bliver bare spændende at spille kampe mod hold fra andre ligaer og vise, hvor vi står som hold, hvilket klubben også gjorde i sidste weekend, konstaterer han.