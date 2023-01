Tilbagevendt Pirates-profil kræver mere efter stor opvisning

AALBORG:Der var små glimt af verdensklasse, da Aalborg Pirates mødte Esbjerg Energy fredag aften. Hvor ishockey til tider kan se tilfældigt og kaotisk ud, viste det aalborgensiske mandskab på æstetisk og ikke mindst effektiv vis, hvordan en god aflevering lægges, og et angreb bygges roligt op fra bunden.

Med sejren på 7-1 og en række scoringer sat flot op fra ende til anden kunne man fristes til at kalde topniveau på piraternes spil. Men ambitionerne er højere hos Patrick Bjorkstrand, som er tilbage på isen efter knap to måneders skadespause.

- Jeg føler stadig, at vi kan mere. Det er kun positivt. Vi ligger nummer et, men vi presser på og vil mere. De kampe som i Frederikshavn, hvor vi er gode i første og anden periode, men falder i tempo, skal vi eksempelvis gøre op med. Det er uacceptabelt, siger han den kaotiske kamp i Frederikshavn, hvor hjemmeholdet vendte opgøret til sidst.

- Selvfølgelig ser det fornuftigt ud, men vi er sultne i det omklædningsrum, og det er kun en god ting. Vi skal have fundet ud af det, så vi holder et højt bundniveau, tilføjer Bjorkstrand.

Kampen mod White Hawks var forwardens første kamp siden slutningen af november. I mellemtiden har han siddet ude med en skulderskade. Derfor nød Bjorkstrand særligt angrebsspillet mod Esbjerg Energy, der blev presset i bund i Sparekassen Danmark Arena.

- Vi spillede godt, simpelt og hurtigt. Så kommer der flotte afleveringer og nogle flotte mål. Det var godt fra vores side. Når vi bruger vores skøjtekvalitet, bliver det svært for modstanderen at finde noget offensivt, og det frustrerer dem. Vi kom op på hesten igen og var nok klar over, at der ville være en fed kulisse, og vi skulle give noget igen til vores fans efter den kamp i Frederikshavn, siger han.

Foran knap 5000 tilskuere i Gigantium stemplede Bjorkstrand tilmed ind med en uassisteret scoring, da han opsnappede en løs puck i den vestjyske kæde. Det gav prikken over i'et i årets første optræden på egen is, hvor publikum ligeledes sang hans navn og afkrævede fælles fejring efter opgøret.

- Det var dejligt. Det var lang tid at være ude under sæsonen. Gennem min karriere har jeg ikke været så skadesramt, så det var dejligt at komme i gang igen. Når man har været ude, kan man godt mærke, at man får benene mere med for hver træningspas og kamp, fortæller han.

- Jeg har nok trænet med i syv til ti dage, hvor vi byggede op på isen. Ellers har det været meget rehabilitering. Det føles godt at være tilbage. Det er hårdt at sidde ude, så jeg nyder al den istid, som jeg kan få, tilføjer Patrick Bjorkstrand.

Forwarden var ude i 13 kampe, inden han var tilbage på isen i kampregi mod Frederikshavn White Hawks. Mod Esbjerg Energy var backen Ian Edmondson også tilbage for Aalborg Pirates.