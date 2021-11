Tilbagevendt profil førte an i godt Mors-Thy-comeback

HÅNDBOLD:Mads Hoxer fik fredag aften et flot comeback for Mors-Thy Håndbold, da han var med til at sikre et enkelt point på udebane mod KIF Kolding.

Den tilbagevendte højreback scorede seks mål i kampen, som endte 31-31, efter at Mors-Thy ellers havde været bagud i store dele af kampen.

KIF Kolding - Mors-Thy Håndbold 31-31 (16-15) Stillinger undervejs: 5-3, 8-6, 15-11, 16-15 (pausestilling), 20-18, 21-22, 24-24, 27-27, 30-29 Topscorer, KIF Kolding: Chris Jørgensen 7 Mål, Mors-Thy Håndbold: Bjarke Christensen 7, Mads Hoxer 6, Emil Hansson 4, Erik Toft 4, Tim Sørensen 3, Axel Franzén 3, Sander Øverjordet 3, Lasse Pedersen 1 Udvisninger: KIF Kolding 8, Mors-Thy Håndbold 4 Rødt kort: Benjamin Pedersen, KIF Kolding VIS MERE

Mors-Thy kom skidt fra land, og der var bare spillet små fem minutter, da Kolding havde etableret en 4-1-føring.

Anført af den tidligere Aalborg-spiller Chris Jørgensen havde hjemmeholdet ikke nogen problemer med at komme til scoringer, og efter 20 minutters spil var føringen øget til 14-9.

Kolding kom også foran 16-11 fem minutter før pausen, men så reagerede Mors-Thy-træner Niels Agesen ved at tage en timeout, og det fik gæsterne tilbage i kampen.

Rasmus Henriksen fik godt fat i målet med blandt andet en straffekastredning, og i den modsatte ende trådte Mads Hoxer i karakter i sin comebackkamp. Efter at have brændt sine to første skud scorede den unge højreback tre gange, og det var stærkt medvirkende til, at Mors-Thy blot var bagud 15-16 halvvejs i kampen.

10 minutter inde i anden halvleg snuppede Mors-Thy også aftenens første føring siden 1-0, da Bjarke Christensen gjorde det til 22-21, men større blev føringen ikke.

I stedet fulgtes de to hold ad, indtil godt syv minutter før tid, hvor Kolding bragte sig foran 29-27. Det blev også 31-29, men så viste Mads Hoxer igen, hvorfor han har været savnet. Den kommende Aalborg-spiller scorede to gange i træk, og så stod det 31-31.

Mads Hoxer fik også chancen for at sikre gæsterne sejren i kampens sidste sekund, men han måtte se sit forsøg blive reddet af Kolding-målmand Agust Björgvinnsson.