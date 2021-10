Tilbagevendt profil gik forrest, da Aalborg Håndbold fik revanche

HÅNDBOLD:Nordmakedonske HC Vardar var bødlen, da Aalborg Håndbold 29. september løb ind i sæsonens hidtil eneste nederlag i Champions League, men det fik nordjyderne revancheret onsdag aften.

Foran 4755 tilskuere i Jutlander Bank Arena var Aalborg Håndbold ellers på vej mod at formøble en stor føring, før man satte trumf på til sidst og vandt 33-29.

Aalborg Håndbold har nu otte point efter de første fem kampe og indtager gruppe A's førsteplads.

Aalborg Håndbold - HC Vardar 33-29 (16-13) Stillinger undervejs: 4-3, 7-8, 10-8, 11-11, 16-13 (pausestilling), 20-14, 24-18, 26-20, 29-23, 29-26 Mål, Aalborg Håndbold: Aron Pálmarsson 8, Buster Juul 5, Felix Claar 5, Kristian Bjørnsen 3, Nikolaj Læsø 3, Martin Larsen 3, Lukas Sandell 2, Jesper Nielsen 2, René Antonsen 1, Sebastian Barthold 1 Topscorer, HC Vardar: Timur Dibirov 9 Udvisninger: Aalborg Håndbold 5, HC Vardar 5 Tilskuere: 4755 VIS MERE

Aalborg Håndbold fik en perfekt start med en 3-0-føring efter lidt mere end to minutters spil. Det blev også 6-3 i nordjysk favør, men så sneg der sig for mange fejl ind hos hjemmeholdet.

Og enhver fejl blev straffet hårdt af gæsternes finurlige russiske venstre fløj Timur Dibirov, og efter 12 minutter førte HC Vardar 8-7.

Så fik Simon Gade dog spillet sig markant op i Aalborgs mål, og i samarbejde med sit forsvar holdt han nordmakedonerne fra scoringer i små otte minutter, så Aalborg kunne generobre føringen.

Ved 11-9 lavede Aalborg Håndbold dog atter et par store tekniske fejl, og det udnyttede HC Vardar til at komme tilbage på omgangshøjde.

I første halvlegs slutfase var gæsterne dog langt fra ligeså skarpe. To gange i træk skød de forbi et tomt Aalborg-mål, og da unge Nichlas Ludvigsen også kom ind og snuppede et straffekast fra den ellers flittigt scorende Dibirov, kunne Aalborg trække fra igen og gå til pause foran 16-13.

Starten på anden halvleg lignede til forveksling noget, man havde set før. På to et halvt minut scorede Aalborg Håndbold tre gange uden noget modsvar fra HC Vardar.

Og denne gang gav hjemmeholdet i modsætning til i første halvleg ikke initiativet fra sig igen. Defensiven og Simon Gade stod solidt, og det udnyttede Aalborg til at skrue tempoet op. Fem minutter inde i anden halvleg var føringen øget til 21-14.

Midtvejs i anden halvleg var syvmålsføringen stadig intakt ved 26-19, og det var især takket være en stribe redninger fra Simon Gade, mens det i den modsatte ende især var tilbagevendte Aron Pálmarsson, der dominerede med både mål og flere fine frispilninger til holdkammeraterne.

Men alligevel var HC Vardar ikke slået. Aalborg Håndbold faldt i tempo, mens nordmakedonerne kæmpede ufortrødent videre, og med fem minutter tilbage var Aalborgs føring nede på 29-27.

Så slog Aron Pálmarsson dog igen til med en meget vigtig scoring, og derfra fik Aalborg Håndbold igen redet stormen af. Med sejren på 33-29 sørgede Aalborg Håndbold også for at være bedre end HC Vardar i det indbyrdes regnskab.