Tilbagevendte AaB-spillere kommer som sendt fra himlen

AALBORG:Foråret har for AaB's vedkommende været én lang kamp for at indhente nedrykningsstregen i Superligaen med henblik på at snige sig over og dermed sikre endnu en sæson i den bedste fodboldrække. Men AaB-træner Oscar Hiljemark haft mere at se til.

Svenskeren har sideløbende skullet styre holdet gennem pokalturneringen, hvilket torsdag kulminerede i en plads i pokalfinalen.

- Det har været specielt, men spillerne har budt sig til og været ekstremt professionelle. Selvfølgelig skal de tage vare på deres glæde og eufori, når vi spiller søndag igen, så fredag skal vi i gang igen på træningsbanen. Vi skal tage det gode med og kigge på det knap så perfekte, siger træneren.

Dermed lurer overlevelseskampen fortsat i baghovedet kort tid efter torsdagens triumf i pokalsemifinalen. Søndag kommer AC Horsens nemlig til Aalborg, hvor endnu en skæbnekamp i nedrykningsræset afvikles.

AaB's fans gav den fuld gas undervejs i torsdagens pokalsejr. Foto: Henrik Bo

- Det er to helt forskellige turneringer. I den ene er der alt at vinde, og i den anden skal vi ud og jagte. Det er et anderledes pres. Jeg er utroligt stolt af holdet, lyder det fra Hiljemark.

Til den anden pokalsemifinale mod Silkeborg startede Younes Bakiz, Kilian Ludewig og Kasper Jørgensen inde. Dermed fik de comeback til startopstillingen efter skadesperioder, og deres retur til grønsværen blev en gave for AaB-træneren, som dermed kunne rotere ressourcerne.

- De så fine ud til træning, og vi har en trup, hvor man må rotere. Folk er ekstremt klar på, hvad de skal gøre, og det viser sig. Jeg er stolt, siger han.

Netop Bakiz spillede en markant rolle, da han scorede til 2-1 og havde en fod med i en lang række offensive aktioner. I ham har cheftræneren endnu en offensivt kort til de kommende opgør i Superligaens kvalifikationsspil.

Younes Bakiz bragte AaB foran med 2-1 i første halvleg. Foto: Henrik Bo

- Jeg startede foråret med en skade, som irriterede mig lidt. Jeg startede så på bænken i weekenden, fordi jeg mærkede lidt, men jeg har følt mig utroligt fri de seneste to kampe. Det håber jeg, at folk kan se. Jeg er i en god stime, og kroppen har det godt, og det håber jeg, at den fortsætter med, siger han.

- Det er nogle fede kampe, som vi skal spille resten af sæsonen. Det er finaler med meget på spil, og de er fede at spille. Man finder lidt ekstra i sig selv, og det er dejligt at kunne bidrage, fortæller Younes Bakiz, der ligeledes melder sig klar til at kunne starte inde i weekendens kamp mod Horsens.

Til gengæld blev Kristoffer Pallesen henvist til bænken, mens Rasmus Thelander og Jakob Ahlmann begge røg helt ud af truppen. Dem forventer Oscar Hiljemark dog at have til rådighed igen søndag, mens udskiftede Iver Fossum også forventes at være i spil trods de fysiske skavanker, han udgik med.

- Han kæmpede lidt med noget, men vi prioriterede at tage ham ud. Var det sidste kamp i sæsonen, havde det måske været anderledes, men Louka Prip kom ind og gjorde det fint, og Younes Bakiz gik ned på Fossums plads og gjorde det godt, forklarer Oscar Hiljemark.

AaB klar til pokalfinalen