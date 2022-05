Tilbagevendte Steffensen sikrede Vendsyssel vitalt point dybt inde i overtiden

ESBJERG:Med en sejr i Esbjerg kunne Vendsyssel FF endegyldigt sikre sig overlevelse i 1. division, mens det samtidig ville sende hjemmeholdet meget tæt på en degradering til landets tredjebedste fodboldrække.

Det så ud til, at Vendsyssel kunne opfylde den mission, da Jeppe Pedersen gjorde det til 1-0 efter 38 minutters spil. Den unge lejesvend fra AaB var blevet sendt på banen efter et kvarters spil, da Mikkel Wohlgemuth måtte udgå.

Gennem det meste af første halvleg var det Esbjerg, der havde bolden, men det var Henrik Pedersens mandskab, der bragte sig foran.

- Vi spillede en meget kontrolleret første halvleg, hvor det var min fornemmelse, at vi havde helt styr på kampen. I anden halvleg blev det en lidt mere åben kamp, men jeg føler stadig, at vi havde et par store chancer til at bringe os på 2-0, inden de fik udlignet, siger VFF-træner Henrik Pedersen.

I anden halvleg blev kampbilledet lidt mere jævnbyrdigt, men til gengæld var det Esbjerg, der nu fik sat gang i måltavlen. Lasha Paraunashvili saksesparkede udligningen ind efter 20 minutters spil af anden halvleg. Det mål fungerede som benzin på Esbjerg-spillernes motor. De var klar over, at det kun var sejren, der talte.

Sådan en kom Esbjerg et skridt tættere på, da Emil Holten bragte Esbjerg foran med et kvarter tilbage af kampen. Det lignede dermed årets første sejr til Esbjerg, men der er en grund til, at Esbjerg ikke har vundet i dette kalenderår. Vestjydernes problemer blev atter udstillet, da Vendsyssel fik udlignet i kampens tillægstid.

Med 10 minutter tilbage af kampen var Lasse Steffensen blevet sendt i aktion. Det var første gang i 2022, at Steffensen så banen. Han har døjet med et træthedsbrud, men nu er han tilbage. Det fik Esbjerg at mærke, da Steffensen headede bolden i mål.

Det var faktisk den anden chance, han kom frem til. I første omgang var et indlæg havnet til en helflugter, som Steffensen sparkede over mål.

Men da han fik chance nummer to, var Steffensen tilbage i rollen som Vendsyssel-frelser. Dermed skulle han blot bruge 11 minutter på at score sit første mål.

- Vi er glade for at have Lasse tilbage igen, for han kan komme med en fysik i feltet, som ingen andre i vores trup. Det giver bare nogle andre muligheder, når vi for eksempel skal jagte en scoring, siger Henrik Pedersen.

Med det uafgjorte resultat er Vendsyssel otte point foran Esbjerg med tre kampe tilbage. Resultatet betyder, at Hobro er sikker på at blive i 1. division.