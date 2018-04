Tilfældigheder tippede mod TFC

FODBOLD: Et annulleret mål, et skud på overliggeren og ud samt et kanonmål til modstanderholdet. Thisted FC holdt søndag modstanderen fra HB Køge på et minimum af åbne chancer, mens thyboerne selv havde et par fine tilbud. Alligevel snuppede sjællænderne sejren på 1-0.

- Det var vel tilfældigheder, der gjorde, at den tippede deres vej. Jeg synes, vi var rigtig gode i første halvleg. Vi havde muligheder for at komme foran både en og to gange, siger cheftræneren for Thisted FC, Joakim Mattsson.

Efter sidebyttet på Sparekassen Thy Arena dominerede oprykkerne til 1. division ikke chancestatistikken. Snarere blev det en halvleg uden mange åbne muligheder.

- Jeg synes ikke, jeg kunne se, at det lå i kortene, at de ville komme til en chance eller score. Vi var rigtig gode defensivt. Når de så alligevel kom til scoring, må vi acceptere det. Det var godt sparket ind fra en næsten umulig vinkel, siger Joakim Mattsson.

Med søndagens nederlag har TFC stadig forårets første sejr i NordicBet Ligaen til gode. Hjemmekampen mod HB Køge viste dog positive takter, for TFC tog initiativet med bolden i store dele af kampen og lukkede godt af, mener Joakim Mattsson.

- Vi forsvarede godt. Vi var en enhed, vi gjorde hinanden gode og kom til chancer. Vi holdt os til den gameplan, vi havde lagt. Det tager vi med videre, og så knokler vi på og ser, om vi ikke kan få den sejr, vi rigtig gerne vil have, siger TFC-cheftræneren.