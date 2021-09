Tilfreds AaB-cheftræner: - Vi udvikler os til et hold, som jeg nyder at se spille

FODBOLD:Igen var det dødbolde, som blev AaB’s farligste våben.

Det var således midtstopperne Rasmus Thelander og Anders Hagelskjær, som stod for de to mål mod OB. Det faktum går rent ind hos cheftræner Martí Cifuentes, der sender masser af roser til AaB-staben, som arbejder med dødbolde.

- Det er jeg virkelig glad for. Især i første halvleg var den meget lige, men efter pausen blev vi meget bedre. Vi har en stab, der lægger mange kræfter i dødbolde og bruger meget tid på det. Det giver os mange point lige nu, siger Cifuentes.

Rasmus Thelander kom til sæsonens andet mål i Superligaen, og han kan ligeledes følge udviklingen.

- Det har vi haft fokus på i lang tid. Jeg synes, at det klæder vores spil godt. Vi vil gerne være stærke i boldbesiddelsen, men at vi har lagt det her på over længere tid, klæder os. Vi var meget på bolden og havde chancer i åbne spil, men når det ikke giver mål, er det godt at være skarpe på dødboldene, lyder det fra midtstopperen.

Mens to hjørnespark blev kampafgørende, formåede AaB ikke at knække OB’s offensiv i det åbne spil. Det tager den spanske cheftræner dog med ophøjet ro.

- Vi fik jo chancerne. Andre gange vil jeg være mere kritisk over for vores offensive produktion. Men der er gode aktioner fra Pallesen og Makaric. Jeg ved ikke, hvor mange chancer andre hold i Superligaen skaber, men jeg synes, at vi skaber nok, siger Cifuentes.

- Vi er ved at udvikle os til et hold, som jeg nyder at se spille fodbold, siger han.

Selvom AaB kun har haft et enkelt mål fra en decideret angriber gennem ni superligakampe i indeværende sæson, tror han altså på kræfterne forrest på banen.

- Milan Makaric spillede fantastisk og fik en stor chance. Tim Prica er en ung spiller, der sluttede sidste sæson rigtig godt. Ham kommer vi også til at se gode ting fra. Der er andre offensive profiler, og jeg er meget tilfreds med min trup, lyder det afsluttende fra Martí Cifuentes.

Foto: Lars Pauli

