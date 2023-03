Tilfreds landstræner lovpriser nordjyde efter ny sejr

HAMBORG:Selv uden forsvarsklipper som Magnus Saugstrup, Henrik Møllgaard og Rasmus Lauge holdt det unge danske håndboldlandshold Tyskland i kort snor i denne uges to testkampe.

I Danmarks overbevisende 28-21-sejr i Hamburg søndag eftermiddag kørte de tyske spillere fuldstændig fast i de danske opdækninger, og landstræner Nikolaj Jacobsen er tydeligt begejstret for sin nysammensatte defensiv.

- Vores forsvar var formidabelt. Vi dækkede virkelig, virkelig godt op igennem hele kampen, konstaterer han på TV 2.

- Der var klare aftaler, og folk vidste, hvad de skulle. Vi gav Emil Bergholt lidt frihed til at komme ud og bruge sit kloge hoved og sine hurtige fødder. Han var virkelig med til at bremse det. Og Simon Hald var formidabel i de to kampe, siger Jacobsen.

I angrebet forsøgte han sig igen med to venstrehåndede spillere i bagkæden, så Mathias Gidsel kom til at operere som en slags playmaker.

Og eksperimentet lykkedes langt hen ad vejen, mener landstræneren.

- Vi fik spillet mange, mange rigtig fine ting, taget i betragtning af at vi ikke har trænet det så meget.

- Vi brændte for meget i første halvleg, men rytmen med Mathias Gidsel, Thomas Arnoldsen og enten Jacob Lassen eller Niclas Kirkeløkke var fantastisk.

- I anden halvleg fik vi så et par skytter ind i bagkæden, som lige bombede en tre-fire mål ind hver, siger Nikolaj Jacobsen med henvisning til Aaron Mensing og Jacob Lassen.

Kampen var Danmarks fjerde i testturneringen EHF Euro Cup, hvor det er blevet til tre sejre og et nederlag.

/ritzau/