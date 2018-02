Tilfreds træner trods tomålsnederlag

FODBOLD: Selvom han så sit mandskab tabe til AaB i lørdagens træningskamp, så er Thisted FC’s cheftræner dog fint tilfreds med indsatsen.

- Jeg så en rigtig god præstation. Vi har rigtigt mange spillere i spil i dag, da vi skifter 10 mand i pausen. Vi viser, vi kan være med på et højt niveau, vi forsvarer os godt, kommer til chancer, og i første halvleg har vi vel kun vores egen scoring i eget mål som en rigtig chance til AaB Så jeg er rigtigt glad for, at vi står imod og forsvarer os godt, lyder det fra Joakim Mattsson, der især er tilfreds med at se sit hold spille lige op med AaB, der skal spille Superliga om en uge, mens Thisted først skal i gang med 1. division om en måned.

- Det er en god præstation fra os. Selvfølgelig har vi 10 friske mand, der kommer ind i anden halvleg, men jeg synes alligevel, at vi på nuværende tidspunkt er godt med, og viser, at vi kan spille op mod et superligamandskab, selvom jeg godt ved, at vi ikke dominerer.

De næste uger skal bruges på at få sammenspillet til at fungere optimalt - ikke mindst med tanke på flere nye ansigter i truppen.

- Nu har vi kigget meget på det fysiske, så nu skal vi kigge lidt mere på vores relationer. Det er også der, vi kikser lidt mod AaB, siger Joakim Mattsson.

- Vi kommer til at give nogle bolde væk, som vi skal holde bedre i. Vi er ikke helt på plads endnu i pasningsspillet, men det har vi jo som sagt en måned til.