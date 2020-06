Tilfreds Zinck roser spillernes selvtræning efter genåbningssejr

RØDOVRE:2. division er igen i gang, og lørdag tog Jammerbugt FC hul på sæsonen efter en tvunget coronapause. Her vandt vendelboerne på udebane med 3-1 over Avarta og kan dermed springe over sjællænderne i oprykningspuljen.

- Det var en fin genstart. Det er et svært sted at spille med kraftig vind. Vi scorede et suverænt mål til 1-0, og de blev holdt fra chancer gennem første halvleg. Desværre får de et mål på en fejl ved en standardsituation. Ellers havde de ingenting, så det så fint ud defensivt, siger cheftræner Bo Zinck.

Efter pausen blev kampen lukket på et selvmål og et mål af Jammerbugt-anføreren Christian Rye.

- Vi sad højt på dem og presser dem til selvmål. Hvis nogen skulle lave et ekstra mål, så var det os. Det er jeg meget tilfreds med, siger træneren.

Han er også glad for at se sine spillere i form efter en lang periode uden organiserede træner på klubbens baner.

- Vi har haft seks gode træninger op til den her kamp. Man mangler jo altid det sidste i forhold til boldbevægelser, men jeg synes, at spillerne har holdt sig godt i gang og været meget seriøse omkring det. Vores træninger har også set fornuftige ud, siger Bo Zinck.