Tillid er altafgørende for unge MTH-talenter

NYKØBING MORS: De mange unge Mors-Thy-spillere stod ikke distancen mod et langt mere rutineret BSH-mandskab i lørdagens kamp, men selvom skuffelsen var til at få øje på, så var 25-30-nederlaget ikke jordens undergang. De unge gutter fik nemlig værdifulde lærepenge ud af kampen.

En af de unge spillere, der har fået meget tillid i denne sæson er playmaker Mads Svane Knudsen, der har et indlysende talent for at styre et angreb med lige dele sublimt blik for medspillerne og evnen til selv at score. Mod BSH måtte han dog sande, at der stadig er et stykke op til toppen af den danske liga trods flere flotte præstationer på det seneste.

- For mange af os er det første sæson i ligaen, og vi er nogle unge gutter, der vil fremad. Det lykkedes vi ikke med i dag. Vi fik ikke straffet BSH i vores andenbølge og med vores hurtige spil. Det er ellers det, vi har været gode til i de andre kampe, siger Mads Svane Knudsen, der i lighed med holdkammeraterne lavede for mange fejl undervejs.

- Der står jo jeg ved ikke hvor mange landskampe i deres forsvar. Det virkelig nogle rutinerede gutter, og vi fik ikke taget vores dueller helt, som vi gerne ville. Så kommer man bare ikke igennem mod BSH, siger Mads Svane Knudsen, der kan glæde sig over værdifulde erfaringer ud af sådan et nederlag, som 25-30-nederlaget til BSH.

- Det betyder rigtig meget, at vi kan få de her erfaringer. Vi vokser af den tillid, vi får af klubben. Der er nogen, som tror på os, og sådan har det været hele vejen op igennem akademiet, og sådan er det også nu. Jeg tror, jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at vi nyder det, og det betyder meget for os, at vi har den tillid, siger Mads Svane Knudsen, der er med på, at det nok ikke bliver i denne sæson, at man kommer til at se et Mors-Thy-hold ramme de helt høje nagler.

- Vi vil jo gerne have nogle flere point, men vi ved også, at vi er et nyt hold, der skal spilles sammen, og vi har mange spillere, der skal lære lige nu, men når vi får mere erfaring, er jeg sikker på, at vi kommer til at tage point fra nogle af de hold, vi på papiret ikke burde tage point fra, siger Mads Svane Knudsen.