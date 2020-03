Tilskuerløst comeback: Aalborg Håndbold vågnede og reddede hjemmebanen

HÅNDBOLD:Kulissen var spøgelsesagtig, og på et tidspunkt så chancerne for point også særdeles blege ud for Aalborg Håndbold i lørdagens håndboldligakamp mod Skjern i Jutlander Bank Arena.

Uden en eneste tilskuer - på grund af regeringens anbefaling i forbindelse med corona-virusens hærgen - kom de danske mestre var bagud med fem mål - 22-27 - med blot 10 minutter igen.

Men Stefan Madsens tropper formåede at sætte en stærk slutspurt ind og sikre uafgjort 28-28. Dermed har Aalborg Håndbold fortsat ikke tabt en ligakamp på hjemmebane i sæsonen, og selvom de allerede har vundet grundspillet, var det en vigtig statistik at bevare.

Foto: Bente Poder

Trods den ikke tilstedeværende stemning formåede de to hold længe at spille en ganske intens og lige kamp. Aalborg Håndbold - med en velspillende Kristian Sæverås i målet - gik til pause foran 16-14, og i starten af anden halvleg udbyggede de til 18-14.

Det blev til gengæld starten på et decideret blackout med sløset spil i begge ender og 10 minutter uden scoring fra hjemmeholdet. Skjern tog lillefingeren og bombede syv ubesvarede bolde ind bag Sæverås, så måltavlen pludselig viste 18-21 i gæsternes favør.

Foto: Bente Poder

Skjern udbyggede blot føringen frem til de sidste 10 minutter, hvor moralen og viljen alligevel drev Aalborg Håndbold til point. Mikael Aggefors kom på mål og tog helt pippet fra Skjern, så René Antonsen godt et minut før tid kunne udlignede til 28-28.

Endnu en redning fra Aggefors gav også hjemmeholdet chancen for at vinde kampen, men i det sidste angreb fik man aldrig sat et fornuftig spil op, og så løb det hele ud i sandet.