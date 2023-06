Tiltrængte transferkroner på vej til AaB

AALBORG:I den nuværende AaB-trup er der en overflod af angribere. Fem rendyrkede spidsangribere for at være helt nøjagtig. De skal kæmpe om én plads i front, så der skal helt givet tyndes ud i besætningen på den plads.

Faktisk råder AaB over hele seks angribere, for Kasper Høgh er på udlån i norske Stabæk. I januar røg han afsted på en lejeaftale for resten af 2023. Med den lejeaftale fulgte en option på at købe AaB-angriberen.

Kasper Høgh kan dog ende med at blive genstand for et transfermæssigt trekantsdrama. Nok har Stabæk en købsoption på danskeren, men nu blander Bodø/Glimt sig i kampen om den fysisk stærke angriber.

Det norske medie nettavisen.no fortæller i en artikel, at Bodø/Glimt er villig til at betale otte millioner norske kroner - rundt regnet fem millioner danske kroner for Kasper Høgh. Det er angiveligt en del mere end den gevinst, AaB kan score, hvis Stabæk indløser frikøbsklausulen, der er indskrevet i lejeaftalen.

Nordjyske har været i kontakt med Stabæks sportschef Torgeir Bjramann, der bekræfter, at Stabæk er meget interesseret i at købe Kasper Høgh.

- Vi vil gerne gøre brug af den option, som vi har i forhold til Kasper Høgh. Det ligger helt fast. Det er ellers en pris, der er meget højere end det, som Stabæk normalt er i stand til at betale for en spiller, men vi er villige til at satse på Kasper, siger Torgeir Bjarmann til Nordjyske.

Stor succes

Kasper Høgh har scoret fem ligamål i 11 kampe, og derudover er han faldet godt til i Oslo-klubben.

- Kasper arbejder hårdt hver eneste dag til træning, og han er en vellidt figur på og udenfor banen, så vi er meget glade for at have ham i truppen, siger Torgeir Bjarmann.

Stabæk og AaB er formelt set enige om betingelserne ved et salg, da optionen "bare" skal aktiveres, men når det alligevel er kompliceret, skyldes det, Bodø/Glimt er kommet på banen. Ifølge Nettavisen er den nordnorske klub interesseret. Faktisk så interesseret, at det kan ende med at forpurre Stabæks planer om at erhverve sig Kasper Høgh på en længere aftale. Bodø/Glimt har efter nogle meget succesfulde sæsoner opbygget en solid pengetank og er i stand til at lønne meget bedre end Stabæk.

- Vi prøver, alt hvad vi kan, at få lavet en fast aftale med Kasper, men indtil videre er det ikke lykkes os, siger Torgeir Bjarmann.

Stabæks sportschef fastslår overfor Nordjyske, at han under alle omstændigheder forventer, at Kasper Høgh spiller sæsonen til ende i klubben.

- Lige meget hvad, er Kasper her resten af sæsonen. Så må vi se, om han også er i klubben til næste sæson. Det håber vi på, fordi vi tror, vi kan udvikle ham meget, hvis han bliver hos os, siger Bjarmann.

Et andet scenarie kunne være, at Stabæk aktiverer købsoptionen, for så at sælge Kasper Høgh videre med det samme og skabe en hurtig profit.

- Det er ikke en del af vores plan. For os er det et spørgsmål om, hvorvidt vi kan få Kasper på en permanent aftale. Hvis vi køber ham, så er det fordi, vi skal udvikle på ham, siger Stabæks sportschef.

Netop Stabæk er kendt for at være en af de dygtigste klubber i Norge til talentudvikling. Klubben har det klart stærkeste akademi i landet. Ydermere er det også meget sjældent, at man decideret køber spillere.

- Hvis vi skal sætte det i perspektiv, så hentede vi ni spillere inden denne sæson. De syv var gratis, og så lejede vi to. Vi er ikke vant til at betale penge, men det er vi klar til med Kasper, fordi vi virkelig tror på ham, siger Torgeir Bjarmann.

De kommende uger må vise, hvor Kasper Høgh havner, men det ser ud til, at AaB under alle omstændigheder scorer en tiltrængt transfer på den fysisk stærke angriber.

Bedste spiller

Kasper Høgh er blot en af to tidligere AaB-spillere i Stabæks trup. Forsvarsspilleren Kasper Pedersen er også at finde i Stabæk, og ligesom Kasper Høgh nyder også Kasper Pedersen stor personlig succes i det norske.

Han skiftede til Stabæk i august 2021 efter en meget turbulent tid i Esbjerg fB. Siden har Kasper Pedersen både prøvet at rykke ned og op med Stabæk.

- Kasper har gang i en meget flot sæson. Det er afgjort den bedste sæson, han har haft i Stabæk. Det var lidt op og ned i den første tid i klubben, men i denne sæson er han vores bedste midtstopper, så vi må se, om han skal være længere tid i klubben. Vi er meget glade for ham, siger Torgeir Bjarmann.

Kasper Pedersen har kontrakt med Stabæk frem til årets udgang.