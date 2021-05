Tim Prica starter mod Horsens

FODBOLD:Tom van Weert er bænket til søndagens superligakamp mod AC Horsens. Mange ville sikkert tro, at det ville være til fordel for Tim Prica, og han er da også at finde på banen for AaB.

Det er er derfor den svenske angriber, der er udset til at skulle udgøre offensiven sammen med Lucas Andersen og Kasper Kusk.

Længere tilbage på banen er der comeback til Mathias Ross og Jacob Ahlmann, der begge sad ude med karantæne i den seneste kamp mod OB.

Det betyder, at Daniel Granli og Frederik Børsting ryger på bænken, mens Marcus Hannesbo har fået genvalg i startopstillingen.

Gæsterne fra AC Horsens stiller op som listet herunder:

Følg kampen mellem AaB og AC Horsens i vores liveblog her på siden med kampstart kl. 14.00.