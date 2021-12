Tim sætter fart på backen og løber fra kæmperne i forsvaret

HÅNDBOLD:Da Mors-Thy Håndbolds højreback Frederik Tilsted i sommer skiftede til TTH Holstebro, gav det nordvestjyderne et hul på positionen til denne sæson.

Fløjspilleren Lasse Pedersen vikarierede under den norske træner Jonas Wille på højrebacken, men den nuværende cheftræner Niels Agesen har kigget en anden vej.

Niels Agesen har modsat Jonas Wille foretrukket klubbens anden højre fløj Tim Sørensen, som har fået tonsvis af spilletid på positionen, mens holdets store offensive profil Mads Hoxer sad ude med en skade.

- Jeg havde op til sæsonen et par snakke med Niels (Agesen, red.). Han fortalte, at han gerne så, at jeg spillede højrebacken, og det har sådan set også været fint nok, lyder det fra Tim Sørensen.

Den 29-årige højre fløj og nu også højre back har da også gjort det hæderligt på backen. Han er således den Mors-Thy-spiller med tredjeflest mål og assist.

Mors-Thy Håndbolds hybridspiller har fået masser af spilletid på højrebacken grundet Mads Hoxer langvarige skade.Arkivfoto: Bo Lehm

Det er dog ikke helt nyt for Tim Sørensen at rykke en tak længere ind i banen.

- Jeg spillede en del på backen i mine ungdomsår, og så har jeg vikarieret på positionen, hvis der har været skader, siger Tim Sørensen, som stadig foretrækker at løbe op og ned langs linjen.

- Jeg har næsten været fløj hele min karriere. Det er den position, jeg helst vil spille, men hvis træneren siger, at jeg skal spille et andet sted, så har jeg selvfølgelig ikke noget imod det.

Tim Sørensen er med sine 178 centimer umiddelbart ikke prototypen på en håndboldback. Alligevel får han det til at lykkes. Det skyldes, at han har helt styr på styrker og svagheder.

- Jeg er nok lidt hurtigere end normale backs. Så jeg skal sætte tempo, holde et højt flow i spillet og komme med mine gennembrud. Til gengæld er min højde lidt et problem i forhold til at komme til afslutninger, siger Tim Sørensen.

Mors-Thy tager lørdag imod mestrene fra Aalborg, og det er en kamp, hvor hjemmeholdet skal gribe ud efter overraskelsen ifølge Mors-Thy-spilleren.

- Vi skal bringe de ting, som kendetegner os. Højt tempo og fight fra start, så vi ikke bliver hægtet af tidligt, og Aalborg bare kan køre den stille og roligt i hus, som vi har set mange gange før.

- Vi håber på, at vi med en god start får muligheden for at lave et resultat til slut, lyder det fra Tim Sørensen.