Timeglasset rinder langsomt ud for Vendsyssel Håndbold

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold er efterhånden maksimalt presset i bunden af kvindernes Håndboldliga, og det blev blot forstærket, efter de at søndag eftermiddag tabte en af nøglekampene.

I Drinx Arena i Syvsten løb gæsterne fra Horsens med en sikker sejr på 27-19, og dermed er vendelboerne fortsat sidst med blot ét points udbytte af 15 kampe. Gabet til redningen er på fem point.

Hjemmeholdet virkede ellers ekstremt opsatte og leverede flot i første halvleg. Defensiven foran keeper Elin Thorsteinsdottir arbejdede stenhårdt, men i den modsatte ende var gæsterne dog også gode til at lukke af.

Mette Brandt afslutter her første halvleg med en scoring for Vendsyssel. Foto: Henrik Louis

Det betød, at det var målfattigt og jævnbyrdigt gennem hele første halvleg. Vendsyssel sluttede dog stærkest af - selvom de var i undertal. Mette Bejder og Mette Brandt sørgede for en føring på 11-9 til at gå i omklædningsrummet på.

Anden halvleg startede dog helt forfærdelig for Vendsyssel, der lavede en stribe tekniske fejl og fik fire kontrascoringer fra Horsens smidt i ansigtet, så måltavlen efter få minutter viste 11-13.

Hjemmeholdet kunne slet ikke få angrebsspillet til at fungere i de sidste 30 minutter, og allerede med et kvarter tilbage var filmen knækket og gæsterne foran med seks mål - 20-13.

Der er ni kampe tilbage af grundspillet i Bambusa Kvindeligaen, og Vendsyssel mangler endnu at møde tre af de hold, der ligger i det tætte felt lige over nedrykningsstregen. De skal formentlig alle vindes, hvis ikke den skal stå på 1. divisionshåndbold i næste sæson.

Kampfakta Vendsyssel Håndbold - Horsens 19-27 (11-9) Mål Vendsyssel: Sara Madsen 5, Mette Brandt 3, Cecilie Termansen 3, Christina Pedersen 2, Steinunn Hansdottir 2, Mette Bejder 1, Sofie Lassen 1, Henriette Hansen 1, Ida Andersen 1. Mål Horsens: Camilla Madsen 5, Melissa Petrén 5, Frederikke Gulmark 4, Maria Holm 4, Trine Knudsen 3, Julie Gantzel 2, Maria Mose 2, Susanne Madsen 1, Cecilie Holst 1 Udvisninger: Vendsyssel 6, Horsens 2 VIS MERE