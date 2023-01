Tjekke tjekker ud før tid i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Tjekken Radek Cip er færdig i ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks. Parterne er blevet enige om at rive kontrakten i stykker, så forwarden er fri til at finde en ny arbejdsgiver for resten af sæsonen.

Det blev til 20 kampe, seks mål og nul assists for Radek Cip i høgenes trøje, og der er ingen tvivl om, at nordjyderne have håbet på meget mere fra tjekken. I sidste sæson lavede han 11 point i 13 kampe for Odense, men det flotte snit kunne han altså ikke tage med videre til Frederikshavn.

Radek Cip gjorde sig i november uheldigt bemærket, da han lavede en hensynsløs tackling til hovedet af Odense-spilleren Jesper Thörnberg og blev idømt syv spilledages karantæne. I den forbindelse udtalte sportschef Kasper Kristensen, at man havde haft en snak med spilleren og påpeget, at den slags opførsel ikke var acceptabel. Den sag har næppe øget hjertevarmen mellem parterne.