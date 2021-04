Tjekkisk nomade vender tilbage til White Hawks

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks kan byde velkommen til et kendt navn i nordjysk ishockey, da målmanden Tadeas Galansky vender tilbage til klubben, som han har tidligere har spillet to sæsoner for - senest i sæsonen 2019/20.

Tadeas Galansky, der også tidligere har vogtet buret for Aalborg Pirates, har skrevet under på en etårig kontrakt.

- Med tilgangen af Tadeas Galansky får vi i White Hawks et rigtig stærkt målmandsteam, hvor han sammen med Mathias Seldrup skal være ankermand i buret. Det vil give en sund konkurrence mellem de to, hvor de kan være med til at presse hinanden til træningen, så de kan holde sig skarpe. Men vi ser det først og fremmest som et stærkt team, der kan hjælpe hinanden og holdet i den rigtige retning, skriver Frederikshavn White Hawks i en pressemeddelelse.

Galansky siger selv om det kommende comeback i White Hawks.

- Jeg er glad for at komme tilbage til Frederikshavn, og der er tre grunde til, at jeg besluttede mig for at komme tilbage. For det første er White Hawks en velfungerende klub på et professionelt niveau og med en god organisation. For det andet er holdet altid konkurrencedygtigt og vil vinde, og for det tredje venter min kæreste og jeg et barn, og der er et godt miljø i Frederikshavn, så vi kan give vores barn en god start”

- Mine forventninger til sæsonen er selvfølgelig at hjælpe holdet med at nå playoff og vinde titler. Holdet ser spændende ud, med vigtige danske spillere, som er grundlaget for klubben, og med de rigtige importspillere, bliver vi et hold, der bliver svære at spille imod, siger den tjekkiske målmand.

Tilgangen af Tadeas Galansky betyder samtidig, at frederikshavnernes reservekeeper Kevin Frydkjær er fortid i klubben.