Se billederne: Tjekkisk sprællemand blev helt, da Frederikshavn fik brudt pokaltørken

ISHOCKEY:For første gang siden 2002 skaffede Frederikshavn White Hawks lørdag aften indhold til pokalskabet, da det i pokalfinalen blev til en 2-0-sejr over Rungsted Seier Capital.

Og for at gøre sejren endnu sødere skete det på ærkerivalerne Aalborg Pirates' hjemmebane i Bentax Isarena.

Kristian Jensen og Anders Eriksson scorede målene for Frederikshavn White Hawks, men den store pokalhelt blev den tjekkiske målmand Tadeas Galansky, der især i de første to perioder diskede op med en lang række fremragende redninger.

Rungsted kom bedst fra start og lagde et hårdt tryk på Frederikshavn-målet. De helt oplagte muligheder gav det dog ikke, og efter godt syv minutters spil var det i stedet Frederikshavn, der var tæt på føringen.

Tæt under mål var Patrick Madsen uhyre tæt på at få skubbet pucken over målstregen, men det fik Rungsted-målmand Thomas Lillie sat en stopper for i sidste øjeblik.

Rungsteds bedste bud på en scoring i første periode faldt efter godt et kvarters spil, da Tadeas Galansky ikke fik grebet pucken og i stedet gav en farlig retur foran mål, men Frederikshavns tjekkiske målmand slap med skrækken, da Rungsted-spillerne skubbede riposten forbi mål.

To minutter inde i anden periode kom Rungsted dog endnu tættere på føringen, da Nikolaj Rosenthal blev spillet fri tæt under mål, men han fik slet ikke ordentlig ram på pucken og formøblede dermed den store mulighed.

Rungsted havde generelt overtaget i anden periode, og da der var spillet små seks minutter fik nordsjællændernes Nikolaj Gade to rigtig gode muligheder for at få prikket hul på målbylden, men trods gode skudpositioner midt for mål sendte Rungsted-spilleren begge sine forsøg forbi mål.

Frederikshavn White Hawks var dog trykket helt i bund, og kort efter gav det en stor chance til Willie Raskob, men Frederikshavn kunne takke en stærkt spillende Tadeas Galansky for, at stillingen forblev 0-0.

White Hawks-træner Jari Pasanen var dog forståeligt nok bekymret over det, han så, og otte minutter inde i anden periode kaldte han derfor til timeout.

Det hjalp dog ikke stort, for det var Rungsted, der fortsatte med at vade i store målchancer. Tadeas Galansky holdt dog med flere fantastiske redninger sit hold inde i kampen,

To minutter før anden periodes udløb var Frederikshavn White Hawks til gengæld tæt på en føring, der ville have været stik mod spil og chancer, da Christopher Frederiksen blev spillet fri foran mål. White Hawks-forwarden tabte dog duellen alene med Rungsted-målmand Thomas Lillie, og det betød, at målene også udeblev i anden periode.

Der var dog end ikke spillet et minut af tredje periode, før der kom hul på scoringen, og det var Frederikshavn, der tog føringen. Albin Lindgren sendte pucken ind foran mål, og her fik Kristian Jensen styret pucken over stregen.

Den scoring betød også, at Frederikshavn White Hawks pludselig havde et stort overtag. Rungsted kunne slet ikke finde tilbage til det spil, der havde skaffet mange store målchancer i de to første perioder, og i stedet tog nordsjællænderne flere dumme udvisninger.

Dem fik Frederikshavn dog ikke profiteret af, og derfor øjnede Rungsted stadig muligheden for et comeback. To minutter før tid blev målmand Thomas Lillie taget ud og erstattet af en ekstra markspiller, men et halvt minut før tid dummede Rungsted sig med endnu en udvisning, og så kunne Frederikshavn ånde lettet op.

20 sekunder før tid scorede Anders Eriksson i stedet i det tomme mål, og dermed var den første titel i 18 år i hus for Frederikshavn White Hawks.