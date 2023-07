To AaB'ere så rødt i dramatisk slutfase

AALBORG:Det sluttede dramatisk, da AaB lørdag hentede den anden sejr af ligeså mange mulige i Nordicbet Ligaen.

AC Horsens blev besejret, da Nicklas Helenius kort før tid pandede kampens eneste scoring i nettet, men i kampens tillægstid blev AaB'erne tildelt to røde kort.

Først var det målmandstræner Poul Buus, der blev vist væk fra bænken, og kort efter fik Pedro Ferreira marchordre.

Til store protester fra AaB-bænken, men efter kampen var cheftræner Oscar Hiljemark anderledes ordknap.

- Jeg har ingen anelse om, hvad der skete. Jeg skal se situationen igen, før jeg kan sige noget om det. Men det var en kamp med mange følelser. Vi ville vinde, og sådan er fodbold, siger Oscar Hiljemark.

Han var meget tilfreds med, at Nicklas Helenius til sidst sikrede AaB de tre point efter en kamp, hvor hjemmeholdet brændte så mange chancer, at AaB's svenske cheftræner til sidst frygtede, at det var en af de dage, hvor bolden ikke ville over stregen.

- Selvfølgelig havde jeg lidt den fornemmelse, så det var virkelig skønt, da det lykkedes til sidst. Hvis vi havde været rigtig skarpe, kunne vi måske have ført 3-0 efter 10 minutter, og så var det jo blevet en helt anden kamp, siger Oscar Hiljemark, der glædede sig over, at hans hold ikke lod sig slå ud af de brændte chancer.

- Vi blev ved, og det var jeg glad for. Vi har talt meget om, at vi kan havne i den her slags situationer, og så er det vigtigt med tålmodighed, konstaterer Oscar Hiljemark.

Efter to kampe har AaB samlet seks point, men det får dog ikke Oscar Hiljemark til at læne sig tilbage.

- Det er en positiv start, men så heller ikke mere end det. Nu har vi fri i morgen, men fra mandag er det fuld fart frem igen, siger han.