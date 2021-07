To AaB-spillere er fortsat tvivlsomme: - I slutningen af ugen får vi vished for, om de er klar

FODBOLD:Der venter en svær opgave for AaB søndag i form af F.C. København på udebane.

I oktober sidste år lykkedes det dog aalborgenserne at besejre hovedstadsklubben på fremmed græs med 2-1. Noget, der inden da ikke var sket siden 2007.

Til kampen mod AaB sandsynligvis undvære to spillere.

Spanieren sår fortsat tvivl om, hvorvidt Frederik Børsting og Vladimir Prijovic klar til søndagens kamp. De deltog heller ikke i onsdagens træning.

- Frederik Børsting er fortsat tvivlsom, og i morgen (torsdag, red.) vil der blive foretaget en test, hvor vi vil se, om han kan spille eller ej. Vladimir Prijovic er også tvivlsom, for vi vil ikke tage så mange risici med ham efter hans inflammation. I slutningen af ugen får vi vished for, om de er klar eller ej, fortæller den spanske cheftræner.

Onsdagens træning bød på en masse intens spil.

- Vi ved, at vi kommer til at møde et hold, der presser højt. I dag (til onsdagens træning, red.) handlede det om, hvordan vi kunne nedbryde det pres. Det kan vi gøre ved at flytte bolden hurtigt rundt og bevæge os rigtigt, siger AaB-træner Cifuentes om slagplanen til søndagens match.

F.C. København spiller mod hviderussiske FC Torpedo-BelAZ Zhodino fire dage efter kampen mod AaB, og københavnerne har også haft blandt andre Nicolai Boilesen, Pierre Bengtsson og Jonas Wind med til europamesterskaberne.

- Det er altid svært at spille mod gode hold. Jeg er ikke så meget for at sige, at det er et godt tidspunkt, for programmet er fastlagt, og vi kan ikke ændre på, om vi møder dem i begyndelsen eller ej. Vi tager til København for at gøre vores bedste, og så tager vi den derfra. Vi har selvfølgelig analyseret grundigt på dem, men i begyndelsen af sæsonen, vil der altid være en del spørgsmålstegn, siger spanieren.

Onsdag kunne F.C. København på sin hjemmeside meddele, at klubben har sat en ny milepæl, idet 16.000 fans har sikret sig sæsonkort. Det bliver derfor formodentlig ret intenst, når aalborgenserne skal forsøge at hive et resultat hjem. Udefans er nemlig først tilladt fra 1. august, og der vil derfor ikke være megen opbakning fra den front.

- Jeg tror, det kommer til at smitte positivt af på spillet. I fodbold vil man altid gerne spille foran så mange som muligt, og fansene er en stor del af spillet. Det bliver fedt at spille i Parken foran mange tilskuere, lyder det fra Martí Cifuentes.