To AaB-spillere stopper til sommer

FODBOLD:Når AaB tager hul på den kommende sæson, bliver det uden to af de nuværende offensivspillere i truppen. Spanske Rufo og danske Oliver Børsting får nemlig ikke forlænget deres kontrakt i klubben.

Det skriver AaB i en pressemeddelelse.

- Sammen med de to spillere er vi hver især blevet enige om, at det for begges vedkommende vil være mest optimalt at finde en ny klub, lyder det fra Inge André Olsen.

- Vi har mange spillere, der byder sig til på de offensive positioner, hvorfor det umiddelbart for både Rufo og Oliver Børsting ville være vanskeligt at opnå spilletid i den kommende sæson, så her har vi sammen vurderet, at et skifte vil være den rigtige løsning, og begge ønskes naturligvis al mulig held og lykke fremover, siger han.

Rufo kom fra norske Sandefjord i februar 2021 og har siden haft sparsomt med spilletid i AaB. Gennem den seneste tid har han trænet sig tilbage fra en skade. 19-årige Oliver Børsting er udlejet til Skive i 2. division, og inden da spillede han for AaB's U19 Liga-hold.