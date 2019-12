To Aalborg-spillere udtaget til den danske EM-trup - en enkelt skåret fra

HÅNDBOLD:Nikolaj Jacobsen har mandag skåret sin bruttotrup til EM i håndbold ned fra 28 spillere til 19, og dermed mangler landstræneren kun at si en spiller fra, inden slutrunden begynder 9. januar

Nikolaj Jacobsen har fundet plads til to spillere fra Aalborg Håndbold. Henrik Møllgaard er endnu engang udset til at spille en vigtig rolle i danskernes forsvar, mens Magnus Saugstrup kan få slutrundedebut for landsholdet.

Danmarks EM-trup Målvogtere: Niklas Landin, Jannick Green Bagspillere: Henrik Møllgaard, Mikkel Hansen, Mads Mensah, Lasse Andersson, Jacob Holm, Michael Damgaard, Niclas Kirkeløkke, Rasmus Lauge, Nikolaj Øris, Morten Olsen Fløjspillere: Hans Lindberg, Magnus Bramming, Magnus Landin, Lasse Svan Stregspillere: Magnus Saugstrup, René Toft Hansen, Anders Zachariassen VIS MERE

Benjamin Jakobsen og den tidligere Aalborg-spiller Martin Larsen, der nu spiller i franske Pays d'Aix, var med i Nikolaj Jacobsens bruttotrup, men de klarede ikke mandagens cut.

Danmark tager hul på EM 11. januar mod Island.