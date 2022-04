Live: AaB mod FCK

FODBOLD:Selvom AaB har sæsonens bedste kamp i frisk erindring, har cheftræner Lars Friis ændret på to positioner til søndagens mesterskabsbrag mod FC København, der begynder kl. 18. Det ene bytte er tvungent, mens det andet er frivilligt.

I forhold til 3-0-sejren over Brøndby for to uger siden er en skadet Magnus Christensen ude af betragtning, og han erstattes af Malthe Højholt, der igen er til rådighed ovenpå at have afsonet en karantænedag.

I forsvaret vender Rasmus Thelander ligeledes tilbage fra karantæne, og det betyder, at Mathias Ross atter må tage plads på bænken.

Hos FC København starter nyerhvervelsen Viktor Claesson på bænken, mens Lukas Lerager afløser en karantæneramt Jens Stage i startopstillingen.

Start-11 mod @aabsportdk præsenteres i samarbejde med vores officielle samarbejdspartner @Unibet_Danmark. Victor Kristiansen er endnu ikke helt klar efter sin skadepause, og Nicolai Boilesen er syg. #fcklive #aabfck #sldk pic.twitter.com/tfbOyjEj0o — F.C. København (@FCKobenhavn) April 3, 2022

Herunder kan du følge kampen live: